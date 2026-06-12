בגיל 88: הלך לעולמו האמן הבריטי דיוויד הוקני

האמן הבריטי הנודע דיוויד הוקני, מהיוצרים המשפיעים והבולטים בעולם האמנות המודרנית, הלך היום (שישי) לעולמו בגיל 88. במשך יותר משישה עשורים נחשב הוקני לאחד האמנים המזוהים ביותר עם זרם הפופ-ארט הבריטי, ויצירותיו הוצגו במוזיאונים ובגלריות המובילים בעולם.

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הוקני התפרסם בזכות ציוריו הצבעוניים והייחודיים, ובראשם סדרת הבריכות האייקונית שיצר לאחר שעבר להתגורר בלוס אנג'לס בשנות ה-60. יצירות כמו "A Bigger Splash" ו-"Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" הפכו לנכסי צאן ברזל בתולדות האמנות המודרנית. בשנת 2018 נמכר אחד מציוריו בכ-90 מיליון דולר - סכום שהפך אותו באותה עת לאמן החי היקר בעולם.

לצד יצירתו האמנותית, הוקני נחשב לחלוץ בתחום האמנות הדיגיטלית והיה מהאמנים הראשונים שאימצו כלים טכנולוגיים חדשים ליצירה, בהם אייפד ואייפון. הוא גם היה מהיוצרים הראשונים שהציגו בגלוי מערכות יחסים חד-מיניות ביצירותיהם, בתקופה שבה הנושא עדיין נחשב לטאבו. מותו מסמן את סיומה של תקופה בעולם האמנות, לאחר קריירה שהותירה חותם עמוק על דורות של אמנים ויוצרים ברחבי העולם.