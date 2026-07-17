השנה היא 1996: בנימין נתניהו נבחר לראשונה לראשות ההמשלה, הכבשה דולי הפכה ליונק המשובט הראשון בעולם, ורוס ורייצ'ל בדיוק התחילו לצאת. אבל מה שאנחנו זוכרים מהשנה ההיא זה בעיקר הלהיטים הגדולים שהתפרסמו והפכו לסנסציה מוזיקלית עולמית.

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החל מ-One hit wonders, דרך שירים שהזניקו קריירות שלמות, ואפילו כאלו שחזרו למצעדי הלהיטים עשורים אחרי ששוחררו - אלה השירים שמציינים 30 שנים ליציאתם, ומאז לא יוצאים לנו מהזיכרון.

Los Del Rio - Macarena

אם לשנת 1996 הייתה תנועה אחת מייצגת, היא כנראה כללה ידיים מושטות קדימה ואז מאחורי הראש, סיבוב אגן וקפיצה של 90 מעלות. המקרנה של הצמד הספרדי לוס דל ריו (בגרסת הרמיקס המנצחת של ה-Bayside Boys) לא הייתה סתם שיר - היא הייתה מגפה עולמית של כיף וקיטש טהור.

הצמד המבוגר הצליח לגרום לכל העולם, החל מילדים בבית ספר ועד לנשיא ארצות הברית ד'אז ביל קלינטון, לזמזם בספרדית שבורה ולבצע את הכוריאוגרפיה הכי מזוהה בהיסטוריה של הפופ. אחרי שבילתה 14 שבועות רצופים בפסגת מצעד ה"בילבורד" האמריקני, המקרנה הפכה להמנון הבלתי מעורער של כל חתונה, בר מצווה ומסיבת כיתה, והוכיחה שמדובר בלהיט קיץ מושלם.

Spice Girls - Wannabe

בקיץ 1996, חמש צעירות בריטיות עם המון חוצפה ונעלי פלטפורמה גבוהות במיוחד, פרצו לחיינו בסערה והוכיחו שחברות קודמת לכל מחזר. "Wannabe" לא היה רק סינגל בכורה ממכר, הוא היה המפץ הגדול שהזניק את הספייס גירלז למעמד של הלהקה המצליחה בעולם באותה העת, והפך אותן לתופעה תרבותית חסרת תקדים.

כשהן נושאות על נס את דגל ה-"Girl Power", הבנות הפכו בין לילה לסמל של העצמה נשית, ביטחון עצמי ואחווה, והראו לדור שלם של נערות שאפשר (וכדאי) להגיד בדיוק מה הן רוצות. עם קליפ וואן-טייק ששידר אנרגיה מתפרצת, השיר הזה לא רק כבש את המצעדים ב-22 מדינות, אלא פתח רשמית את עידן ה"ספייס-מאניה" ושינה את חוקי המשחק של תעשיית המוזיקה לנצח.

Gala - Freed from Desire

אם יש שיר שמוכיח שקלאסיקות פופ באמת אף פעם לא מתות, אלא רק מחכות להזדמנות להתפרץ מחדש, זהו "Freed from Desire" של גאלה האיטלקייה. כשהמנון היורודאנס הזה התפרסם ב-1996, הוא הפך מיד לפייבוריט במועדונים בזכות הביט המינימליסטי והפזמון הממכר, אבל הקסם האמיתי שלו התגלה דווקא שלושה עשורים מאוחר יותר.

השיר זכה לעדנה מחודשת ומדהימה כשהפך ללהיט האצטדיונים האולטימטיבי, והגיע לשיא של טירוף במונדיאל 2022. מהיציעים בקטאר ועד לחגיגות בחדרי ההלבשה, ה"נה-נה-נה-נה-נה" הבלתי נגמר של גאלה הדהד בכל העולם, והוכיח שהאנרגיה המחשמלת של 1996 היא בדיוק מה שצריך כדי להרים עשרות אלפי אוהדים באוויר גם היום.

Oasis - Wonderwall

ברגע שצלילי הגיטרה האקוסטית המוכרים מתחילים, אין אדם בחדר שלא מדקלם את השורות הראשונות של השיר האלמותי - Today is gonna be the day that I'm gonna throw it back to you (ואתם בטח גם מכירים את ההמשך). למרות שיצא רשמית בסוף 1995, "Wonderwall" של אואזיס היה חלק מהפסקול הבלתי מעורער של שנת 1996 והפך להמנון של דור שלם.

האחים נואל וליאם גלאגר, עם המון סטייל ומבטא מנצ'סטרי כבד, הצליחו לעשות את הבלתי יאומן: הם לקחו את הבריטפופ מהמועדונים האפלוליים של לונדון ופתחו את הדלת של המיינסטרים העולמי לרווחה. השיר לא רק הפך את אואזיס לאחת הלהקות הגדולות בתבל באותם ימים, אלא סלל את הדרך לגל של להקות בריטיות אחרות כמו Blur ו-Suede לכבוש את המצעדים הגלובליים, ולהוכיח שרוק גיטרות יכול להיות הכי פופ שיש.

Robert Miles - Children

בין כל הלהיטים הרועשים והקצביים של 1996, הגיע קטע אינסטרומנטלי אחד שהצליח להפנט את העולם בלי להוציא מילה אחת מהפה. "Children" של המפיק האיטלקי רוברט מיילס המנוח, היה הרבה יותר מסתם טראק לרחבות הריקודים - הוא היה חוויה שמיעתית שגרמה למיליונים לעצור לרגע, לעצום עיניים, ופשוט להתמסר למוזיקה.

עם מלודיית פסנתר אלמותית, פשוטה ומהפנטת שנכנסת ישר מתחת לעור, השיר הזה הציג לעולם את ז'אנר ה-Dream Trance והוכיח שאפשר לכבוש את פסגת המצעדים גם עם מוזיקה אלקטרונית רכה, רגשית ומלאת אווירה. "Children" הפך לפסקול המדיטטיבי של השנה, ועד היום הוא נחשב ליצירת מופת שמוכיחה שלפעמים צליל פסנתר אחד מדויק שווה יותר מכל פזמון קליט.

No Doubt - Don’t Speak

לפני שגוון סטפאני הפכה לאייקון אופנה עולמי ולמנטורית בטלוויזיה, היא הייתה הסולנית המגניבה של נו דאוט, שקרעה לנו את הלב עם הבלדה הכי גדולה של 1996. "Don't Speak" היה הרגע שבו הסקא-פאנק האנרגטי של הלהקה פגש רגש חשוף וקולקטיבי, והתוצאה הייתה המנון פרידות אלמותי שאי אפשר היה לברוח ממנו.

השיר, שנכתב בעקבות הפרידה של גוון מהבסיסט של הלהקה, טוני קנאל, הפך את הכאב הפרטי שלהם ללהיט שצעד שבועות ארוכים בפסגת המצעדים בכל העולם. עם סולו הגיטרה הספרדית המזוהה והקליפ האיקוני ששידר בלופים ב-MTV, השיר הזה לא רק הפך את נו דאוט לכוכבי על, אלא גם הוכיח ששברון לב הוא חומר הגלם הטוב ביותר ליצירת קלאסיקת פופ-רוק מושלמת.

Alanis Morissette - Ironic

מי לא מצא את עצמו צועק "It's like raaaaaain" במקלחת או בנסיעה באוטו? ב-1996, אלאניס מוריסט לקחה את כל התסכול, הציניות והכנות של דור שלם וזיקקה אותם ללהיט ענק אחד בשם "Ironic". השיר, מתוך אלבום המופת "Jagged Little Pill", הפך את הצעירה הקנדית היהודייה לנביאת הרוק הנשי החדש ולאייקון של כנות חסרת פשרות.

למרות שכל מורה לספרות בעולם ניסה להסביר שהסיטואציות בשיר, כמו גשם ביום חתונה או כרטיס טיסה חינם אחרי שכבר שילמת, הן יותר ביש מזל מאשר אירוניה - זה ממש לא עצר את השיר מלכבוש את MTV ואת פסגות המצעדים. עם הקליפ הבלתי נשכח שבו אלאניס משכפלת את עצמה לארבע דמויות שונות בנסיעה אחת במכונית, "Ironic" נשאר עד היום ההוכחה לכך שקצת חספוס וקול חשוף הם המרכיבים המנצחים להמנון פופ-רוק מושלם.