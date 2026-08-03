הסרט "ספיידרמן: יום חדש", שיצא בסוף השבוע האחרון לאקרנים, כבר רשם תוך שלושה ימים בלבד הכנסות של כמעט מיליארד דולר ברחבי העולם - מתוכן בין 350 ל-360 מיליון דולר בארצות הברית. מדובר בפתיחה השנייה הטובה ביותר לסרט אחרי "הנוקמים: סוף המשחק" של דיסני שיצא ב-2019.

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כבר במכירה המוקדמת רשם הסרט שיא חדש עם הכנסות של 72 מיליון דולר - הסכום הגבוה ביותר בהיסטוריה עבור הקרנות מוקדמות.

מה שהופך את ההישג למרשים עוד יותר היא העובדה שספיידרמן עשה זאת ללא אולמות ה-IMAX, שנשארו תפוסים מראש על ידי "האודיסאה". מכיוון שכרטיסים לאולמות אלו יקרים יותר, המשמעות היא שמחיר הכרטיס הממוצע של ספיידרמן היה זול יותר - מה שמדגיש את הכמות העצומה של הצופים שהציפו את אולמות הקולנוע.