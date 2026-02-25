סרט דוקומנטרי חדש חושף: מה באמת הוביל לפירוק הביטלס?

פול מקרטני הוא ללא ספק אחד המוזיקאים הגדולים והמשפיעים ביותר בעולם. הוא כבש את העולם בתור חלק מלהקת הביטלס, וכתב שורה של שירים שחלקם הם מהמפורסמים ביותר בהיסטוריה של הרוקנרול. אחרי ששבר את כל השיאים בקריירה שלו - מה עוד הוא יכול לעשות?

סרט דוקומנטרי חדש בבימויו של זוכה אוסקר לשעבר, עוקב אחרי מקרטני בתקופה שאחרי פירוק הביטלס מנסה לענות על השאלה הזו בדיוק. לאורך הסרט נשמע קולו של מקרטני מדבר, על רקע קטעים נדירים מימי ההקמה של להקת ווינגס של מקרטני בשנות ה-70 עם אשתו המנוחה לינדה.

הסרט אומנם מתמקד בחייו של מקרטני אחרי פירוק הביטלס, אך הלהקה תופסת בו חלק נכבד, ועולות בו שאלות שרבים בעולם שאלו, בהן מדוע לא התרחש בסופו של דבר האיחוד של הביטלס שכולם קיוו לו. אבל יותר חשוב, הוא שופך אור על היחסים המורכבים בין מקרטני וג'ון לנון, ומנסה לענות על השאלה מי אשם בפירוק הביטלס - ג'ון לנון ויוקו אונו או מקרטני.

i24NEWS

הסרט עלה השבוע לאקרנים ברחבי העולם, והחל מסוף השבוע יגיע גם לאמזון פריים, וישפוך אור חדש על נושא שעולם המוסיקה מתעסק בו באובססיביות כבר יותר מחצי מאה.