האם מייקל ג'קסון פגע מינית בילד כשביקר בתל אביב?

אחרי שנים של שקט יחסי, ההאשמות נגד מייקל ג'קסון חוזרות לכותרות - הפעם על רקע יציאתו של סרט ביוגרפי חדש על חייו, שלדברי מבקרים מתעלם מהפרשות שליוו את הקריירה שלו.

במקביל, תביעה פדרלית חדשה שהגישו בני משפחת קסיו, שהיו מוכרים בעבר כ"המשפחה השנייה" של ג'קסון, מעלה טענות להתעללות מינית מצד הזמר. לפי התביעה, לפחות אחד מהמקרים התרחש כבר בשנות ה-90, במהלך ביקורו של ג'קסון בישראל.

בריאיון ל"ניו יורק טיימס" סיפר אדי קסיו כי מסכת ההתעללות החלה לדבריו כשהיה בן 10, בעת שהותו עם ג'קסון בתל אביב. המשפחה הגיעה אז לישראל כדי לתמוך בזמר, על רקע האשמות קודמות נגדו. לדבריו, לאחר שאביו נאלץ לשוב לארצות הברית, הוא ואחיו נשארו עם ג'קסון, אז, לטענתו, החלה ההתעללות. אח נוסף במשפחה תיאר מקרה נוסף של ניצול מיני.

הקשר בין משפחת קסיו לג'קסון החל כבר בשנות ה-80, כשאב המשפחה עבד כמנהל במלון הלמסלי פאלאס בניו יורק. עם השנים הפכו בני המשפחה לקרובים לזמר.

לפי הדיווח, כבר לפני שנים פנו האחים לעיזבונו של ג'קסון בטענות דומות. בשנת 2020 הגיעו הצדדים להסדר שבמסגרתו קיבלו האחים כ-16 מיליון דולר בפריסה למספר שנים, אך ההאשמות עצמן לא פורסמו. בעיזבון, כך דווח, ביקשו להימנע מהליך משפטי פומבי.

כעת, ארבעה מתוך חמשת האחים הגישו תביעה פדרלית חדשה נגד העיזבון, ובה פירוט נוסף של הטענות להתעללות.

הפרשה מצטרפת לשורת האשמות עבר נגד ג'קסון, שנדונו לאורך השנים גם בזירה המשפטית והציבורית. כעת, עם פתיחת ההליך החדש והעניין המחודש סביב דמותו בעקבות הסרט, בית המשפט צפוי להידרש פעם נוספת לטענות.