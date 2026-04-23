פרשת הרצח המזעזעת של סלסט ריבס הרננדז ממשיכה להסעיר את ארצות הברית, לאחר שהשבוע כפר המוזיקאי דייוויד ברק בן ה-21 באשמת רצח בנסיבות מחמירות. גופתה של סלסט, שהייתה רק בת 14 כשדווחה כנעדרת, נמצאה לפני כשמונה חודשים כשהיא מבותרת בתוך תא המטען של מכונית הטסלה של ברק, שננטשה סמוך לבית היוקרה ששכר בשכונת הוליווד הילס.

דוח הנתיחה שפורסם השבוע חשף פרט קורע לב: הנערה, שסבלה מפגיעות חודרניות רבות שהובילו למותה, עדיין הרכיבה גשר בשיניה כשמתה, זמן קצר לפני יום הולדתה ה-15. לפי דיווחים, במהלך הנתיחה שלאחר המוות התגלו פצעי דקירה בבטנה ובחזה של הנערה. גופתה נמצאה בשקית שחורה עם רוכסן בתא המטען הקדמי של הטסלה.

התובעים טוענים כי הנערה נרצחה וגופתה בותרה מתישהו בסביבות ה-5 במאי 2025, כך עולה ממסמכי האישום, לפחות ארבעה חודשים לפני שגופתה התגלתה. יום לאחר שנמצאה גופתה במכוניתו של הזמר בהוליווד, D4vd שר את להיט הטיקטוק שלו "רצח רומנטי" (Romantic Homicide) - שיר פרידה מהורהר על הריגת אקסית ללא חרטה - בפני קהל מלא במיניאפוליס.

הוריה של הנערה, שדיברו עם התקשורת האמריקנית לראשונה השבוע, תיארו אותה כילדה "יפה וחזקה שאהבה לשיר ולרקוד", וסיפרו על ערבי סרטים משותפים שבילו יחד בכל יום שישי. "אנחנו מתגעגעים אליה עמוקות", מסרו ההורים בהצהרה לתקשורת, "כל מה שאנחנו מבקשים כעת הוא צדק עבור סלסט".

במסיבת עיתונאים, אמר התובע המחוזי של לוס אנג'לס, נתן הוכמן, כי הנערה הלכה לביתו של בורק בהוליווד הילס ב-23 באפריל 2025 ו"לא שמעו ממנה שוב". בעיירה כולה מנסים לכבד את פרטיות המשפחה האבלה בעודם ממתינים להתפתחויות במשפטו של ברק, שעשוי לעמוד בפני עונש מאסר עולם.