חשד לרצח כפול בגליל: צעירה בת 21 וגבר בן 30 נורו למוות בירכא

צעירה כבת 21 וגבר כבן 30 נורו היום (שלישי) למוות באירוע אלימות בירכא שבצפון. מותם נקבע במקום ע"י צוותים של מד"א. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח.

פראמדיק מד"א תום כרמי סיפר: "מדובר בזירה קשה, שני פצועים מאירוע אלימות, אישה כבת 20 וגבר כבן 30. כשהגענו למקום הם היו מחוסרי הכרה ללא סימני חיים. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעות שלהם היו קריטיות מדי ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".

מהמשטרה הוסיפו כי שוטרי תחנת גליל מערבי שהגיעו למקום מייד עם קבלת הדיווח מבצעים מחסומים וסריקות אחר חשודים, לצד איסוף ממצאים וראיות מהזירה במסגרת חקירה שנפתחה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות בבדיקה".

אירוע זה מצטרף לשני אירועי רצח נוספים ביממה האחרונה. אמש נורתה למוות אישה בת 27 בעיר רהט. המשטרה עצרה את אחיה, גבר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות ברצח.

אתמול בבוקר, נדקרה למוות מירב וענונו, כבת 40, בביתה בבאר שבע. בן זוגה, בן 39 נעצר בחשד לרצח. בנוסף פצע את בנה בן ה-8 באורח קשה. כוחות רפואיים שהוזעקו למקום איתרו את מירב ונאלצו לקבוע את מותה. ⁠לשניים שני ילדים משותפים שהיו בבית ולא נפגעו. ⁠המניע נבדק, ההנחה כי יישלח לבדיקה פסיכיאטרית על ידי בית המשפט. אין לחשוד עבר של אירועי אלימות.