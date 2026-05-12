עוד לפני שיעלה הערב (שלישי) על במת חצי גמר האירוויזיון, הזמר הישראלי-צרפתי נועם בתן חושב על השלב הבא. כפי שנחשף ב-i24NEWS בשפה הצרפתית, בתן הקליט שיר עם אחד הזמרים הישראלים הכי מצליחים בימים אלו, איתי לוי - שגם היה שופט בתוכנית ה"כוכב הבא לאירוויזיון", בה השתתף בתן.

השניים יוכלו לשחרר את השיר רק אחרי שבתן יסיים את מחויבויותיו לתחרות האירוויזיון. הפרויקט נשמר בתקופה האחרונה בסודיות גדולה וצפוי לעורר עניין רב בסצנת המוסיקה והתרבות הישראלית. על פי ההערכות, השיר יתפרסם אחרי האירוויזיון.

בתחילת השנה לוי עורר סערה בצרפת, לאחר שפוסטרים לקראת הופעתו במדינה שונו והוסרה מהם המילה "ישראל" בעקבות מחאה פרו פלסטינית.

כזכור, חצי הגמר הראשון של אירוויזיון 2026 יתקיים הערב החל מ-22:00 בווינה בירת אוסטריה.

נועם בתן סיפק כרגיל הופעה קולית מצוינת לשיר "מישל", והתקבל בתשואות על ידי הקהל באולם בווינה, ובשונה מהשנים הקודמות - גם ללא קריאות בוז.