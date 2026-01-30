"התקבלת": השיחה ממאור זגורי ששינתה את חייה של אריאל סיטבון

עבור אריאל סיטבון, בת ה-26 ממעלה אדומים, הרגע שבו הטלפון צלצל ומאור זגורי, היוצר והבמאי של "זגורי אימפריה", היה על הקו – היה הרגע שבו החלום הפך למציאות. המילה אחת, "התקבלת", הזניקה אותה היישר אל לב התודעה הישראלית.

בכתבה ששודרה הערב (שישי) בתוכנית "קבינט שישי", סיפרה סיטבון לכתבת אורלי מירקין על המסע שעברה. היא לא דמיינה שהתפקיד המשמעותי הראשון שלה יהיה דווקא בסדרה כה פופולארית ומצליחה, שבה היא נדרשת להיכנס לנעליה של דמות "המזרחית המתנשאת" בסדרה "זגורי אימפריה".

אך לצד הזוהר וההצלחה המקצועית, הריאיון חשף גם את הפן האישי והכואב בחייה של השחקנית הצעירה. סיטבון שיתפה בגעגוע האינסופי לאימה, שנפטרה ולא זכתה לראות את בתה מגשימה את חלומה הגדול וכובשת את המסך.

צפו בכתבה המלאה מתוך "קבינט שישי" בראש העמוד