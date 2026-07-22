"מר טלוויזיה": חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93

חיים יבין, מגיש הטלוויזיה המיתולוגי והעיתונאי הוותיק שעשה היסטוריה בישראל, הלך לעולמו היום (רביעי) בגיל 93. יבין, חתן פרס ישראל לתקשורת, היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית, לימים הערוץ הראשון, במסגרתה הגיש את "מבט לחדשות" במשך 50 שנה החל מהמהדורה הראשונה ב-1968.

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חיים יבין נולד בגרמניה בשנת 1932 בשם היינץ קלוגר, ועלה לישראל בגיל שנה. הוא גדל בקריית בנימין, שלימים נהייתה חלק מקריית אתא. בסיום שירותו הצבאי פנה ללימודים אקדמאיים, כשבמקביל ללימודיו החל להגיש תוכניות בידור ומוזיקה ברדיו "קול ישראל". ב-1962 פתח את שידורי "הגל הקל", שלימים הפך להיות רשת ב'.

ב-1 באוגוסט 1968, יבין עשה היסטוריה ופתח את שידורי הטלוויזיה הישראלית, כשהגיש את מהדורת "מבט לחדשות" הראשונה. מאז הגיש יבין מספר מהדורות של הערוץ הראשון, בהן "מבט שני" ו"יומן השבוע". יבין שימש בהמשך גם כעורך "מבט", מנהל מחלקת החדשות בטלוויזיה, ועורך ומגיש "מבט שני". בשנים 1986-1990 שימש כמנהל הטלוויזיה הישראלית, והיה אחראי ליצירת התוכניות "בשידור חוקר", "רואים עולם" ו"סיבה למסיבה". בזמן עבודתו בטלוויזיה הישראלית ערך סרטים דוקומנטריים רבים.

יבין נודע בכינויו "מר טלוויזיה", ודמותו הייתה מבין הנצפות ביותר על המסך הישראלי. במהלך עבודתו טבע את המונח "מהפך", כאשר הכריז על תוצאות הבחירות לכנסת ב-1977 בהן ניצחה מפלגת הליכוד בראשות מנחם בגין את המערך. בפברואר 2008 הגיש בפעם האחרונה את מהדורת מבט בערוץ הראשון, אך המשיך להגיש תוכנית אישית ברדיו וערך מספר סרטים דוקומנטריים נוספים.