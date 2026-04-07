"אנטישמיות בכל צורה היא מגעילה": החסויות הגדולות נוטשות בגלל קניה ווסט

החברות פפסי ופיי פל הודיעו על פרישה מהחסות של פסטיבל המוזיקה הבריטי "Wireless", שתוכנן להתקיים ביולי בלונדון, בעקבות ההחלטה לכלול את האמן קניה ווסט בתור אחד הכוכבים המרכזיים של האירוע.

ווסט אמור היה להופיע בכל שלושת ערבי הפסטיבל, שתוארו כ"מסע בן שלושה לילות דרך הלהיטים האייקוניים ביותר שלו". פפסי הייתה החסות הראשית של הפסטיבל מאז 2015 תחת הסיסמה "Pepsi Presents Wireless".

שלושה ספונסרים נוספים משכו את תמיכתם בעקבות ההחלטה על השתתפותו, בהם דיאג'יו, חברת המשקאות רוקסטאר ואנהאוזר-בוש אינבוו.

החלטת פפסי התקבלה שעות ספורות לאחר שראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הביע את דאגתו מהזמנת האמן, בעקבות הערות אנטישמיות קודמות שלו וחגיגתו של סמלים נאציים בעבר. סטארמר צוטט ב-The Sun: "אנטישמיות בכל צורה היא מגעילה ויש להתמודד איתה בתוקף בכל מקום שהיא מופיעה. לכולם יש אחריות להבטיח שבריטניה תהיה מקום שבו יהודים מרגישים בטוחים".

גם חבר הפרלמנט השמרני כריס פילפ פנה למזכירת הפנים באנה מחמוד בדרישה לחסום את כניסתו של האמן למדינה, וציין כי מדובר בדפוס התנהגות שחזר על עצמו ופגע בקהילות היהודיות.

בתגובה, קניה ווסט מסר מכתב ל-BBC בו הצהיר כי מטרתו היא להביא אחדות, שלום ואהבה דרך המוזיקה. האמן הציע לפגוש את חברי הקהילה היהודית בלונדון באופן אישי על מנת להקשיב להם, ואמר: "אני יודע שמילים לא מספיקות - אני אצטרך להראות שינוי דרך המעשים שלי. אם אתם פתוחים, אני כאן".

השחקן היהודי-אמריקני דיוויד שווימר פרסם פוסט ברשתות החברתיות, שבו הודה לספונסרים על הסרת תמיכתם, וקרא לאחרים לעשות את אותו הדבר: "זה נהדר לראות חברות עם בהירות מוסרית. לפני כחודשיים ווסט הביע התנצלות על כל זה במודעה בתשלום ב-Wall Street Journal - אולי כחלק ממהלך יחסי ציבור לקראת חזרתו לבמה. צריך לזכור: הוא כבר התנצל בעבר, ואז חזר בו והחריף את השנאה שלו כלפי יהודים".

בנוסף, שווימר הביע ספק לגבי ההתנצלות: "מכתב התנצלות הוא רק מילים על נייר. פרסומת שמייצרת תשומת לב לפני סיבוב הופעות. זה לא מוחק שנים של פגיעה, הקהילה שנפגעה יותר מכל אינה חייבת להאמין שההתנצלות כנה".