בשל המחירים במלחמה: בכירים באל על יספגו קנסות כבדים?

רשות התחרות סיימה את הבדיקה שנועדה לקבוע האם חברת אל על ניצלה את המלחמה להעלאת מחירים באופן מופרז. ל-i24NEWS נודע היום (רביעי) כי נבחנת האפשרות להטיל קנסות על נושאי משרה בחברה.

בנוסף לכך, על הכוונת גם הטלת קנסות על סך עשרות מיליוני שקלים לחברה. מאז תחילת המלחמה, אז הפכה אל על למונופול בחסות השמיים הסגורים, ערכה רשות התחרות בדיקה כלכלית ומשפטית שנועדה לבדוק האם החברה העלתה מחירים בצורה מופרזת - וניצלה את המצב על חשבון הצרכן הישראלי.

ממצאי הבדיקה, שמגיעים באיחור של שנתיים, צפויים להראות את הניצול הציני מצד אל על, ולגרור תיקי אכיפה מינהלי כנגד החברה - וכן, גם כאמור כנגד נושאי משרה בכירים בה. גובה הקנס ייקבע כנגזרת של תזרים החברה, ומשכך צפוי להגיע לרף העליון של הקנסות שיכולה להטיל רשות התחרות - בסך עשרות מיליוני שקלים.

"ניצלה טרגדיה לאומית": התביעה הייצוגית שכבר הוגשה נגד אל על

הביקורת על מחירי הטיסות, שקפצו בעשרות אחוזים במהלך המלחמה, הביאו לביקורת ציבורית רחבה - ואף לבית משפט בתביעה ייצוגית שהוגשה ביוני האחרון נגד חברת התעופה, בטענה כי "ניצלה טרגדיה לאומית חסרת תקדים להפקת רווחי עתק על גב לקוחותיה".

בכתב התביעה שהוגש אז נטען כי "הפקעת מחירו של שירות חיוני וחסר תחליף בזמן חירום בידי בעל מונופולין, שמטרתה היא ריפוד כיסי המונופול, עובדיו ובעלי מניותיו במיליארדי שקלים, בשעה שאלפי אזרחים וחיילים ישראלים נרצחים ונופלים, וחייהם של רבים נוספים נחרבים ומתערערים מן היסוד, היא פעולה שפלה, פסולה, בלתי חוקית, בלתי צודקת ולא מוסרית, שראויה לכל גנאי".

הטענה שעלתה היא כי מפרוץ המלחמה הפכה החברה למונופול במרבית קווי התעופה, וניצלה בכך לרעה את מעמדה לשם הפקעת מחירי טיסות באופן "אסור, בלתי מוסרי ובלתי חוקי". מהנתונים שנכללו עלה כי בשנת 2024 רשמה אל על רווח נקי של כ-554 מיליון דולר, ולמעשה אף 771 מיליון דולר לאחר נטרול מענקים מיוחדים והוצאות מס חשבונאיות - זינוק חסר תקדים לעומת רווח של 113 מיליון דולר בשנת 2023.