שנה שנייה: רשת שופרסל פרסמה היום (שלישי) את הדוחות הכספיים לשנת 2025, מהם עולה כי היא מאבדת לקוחות - אבל עולה ברווחים בעקבות העלאת מחירים ולחץ על הספקים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מהנתונים עולה, כי רשת שופרסל חוותה ירידה של 7.7 אחוזים ברבעון הרביעי של שנת 2025, לצד ירידה של מאה אלף חברי מועדון, ונסיגה בפעילות האונליין.

במקביל, נרשמה ירידה של שבעה אחוזים ברמה השנתית של המכירה בכל החנויות. בנוסף, לאורך 2025 ירידה של תשעה אחוזים בחנויות הזהות. ברבעון האחרון של 2024 נרשמה ירידה של ארבעה אחוזים במכירות בחנויות הזהות

יחד עם זאת, רשת שופרסל מציגה שיא ברווח הנקי השנתי של 735 מיליון, זאת בעקבות צעדי התייעלות, לחצים על ספקים והגדלת הרווחיות על חשבונם. החברה הכריזה על חלוקה של דיבידנד של 396 מיליון שקל לבעלי המניות.