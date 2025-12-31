הבלוף של המותג הפרטי: כך הרשתות מרוויחות על חשבוננו

סדרת כתבות: רגע לפני גל ההתייקרויות של השנה החדשה, נראה שסל הקניות שלנו בסופרמרקטים הולך לעלות הרבה יותר מבעבר, גם עבור אלו אשר יבחרו לאכול פחות בחוץ. גם ברשתות השיווק אומנם לא יכולים להוריד את המחירים של הספקים הגדולים, אבל מבטיחים לנו שהמותג הפרטי שלהן יוזיל לנו את החשבון בסופר.

המותג הפרטי של רשתות השיווק הוא אולי הרביעי הנמכר ביותר בישראל, אבל למרות ההבטחות, בלי הודעות וביקורת ציבורית - גם הוא התייקר בעשרות אחוזים. ברשת שופרסל, למשל, בחרו לשנות את שמו של המותג הפרטי למשהו עם גוון בינלאומי, הכל מתוך כוונה להסוות את העלאת המחירים שלו.

בקארפור, הרשת הצרפתית שהגיעה לישראל עם התחייבות להורדת המחירים על ידי הבאת המותגים הפרטיים שלה, מוכרים את מוצרי הרשת במחירים יותר יקרים מהמותגים הפופולריים ברשתות מתחרות. גם ברמי לוי, הזולה ביותר מבין רשתות השיווק, כבר לא מציעים לנו את המחיר הכי נמוך שאפשר.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד