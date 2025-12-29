מדינה באוברדראפט: ככה הישראלים שוקעים בהלוואות

סדרת כתבות: רגע לפני גל ההתייקרויות של השנה החדשה. והערב (שני) שודרה במהדורה המרכזית כתבתה של כתבת הכלכלה של i24NEWS דנה ירקצ'י - והפעם על מדינה באוברדראפט.

הישראלים התמכרו להלוואות, ולא רק לרכישת דירה. הלוואה לרכב, לעסק או לחופשה, שני מיליון וחצי מהישראלים חיים עם מינוס בבנק ומשלמים הרבה מאוד כסף על הריבית בהלוואות.

אתמול שודרה הכתבה על טירוף הארוחות בחוץ שהפכו לאחת ההוצאות הגדולות של משק הבית הישראלי ולהרגל שיצא משליטה.

בעידן שבו כל שקל נספר, רבים מאיתנו לא שמים לב לאן הכסף נעלם. קפה קטן בבוקר, דרינק בערב עם החברים, צהריים עם הקולגות או סתם לחסוך זמן ולהזמין אוכל. כמה אתם מוציאים בחודש על אוכל בחוץ?

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד