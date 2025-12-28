הכל מתייקר: הישראלים מוציאים הון על אוכל מחוץ לבית

סדרת כתבות: רגע לפני גל ההתייקרויות של השנה החדשה. והפעם - טירוף הארוחות בחוץ שהפכו לאחת ההוצאות הגדולות של משק הבית הישראלי ולהרגל שיצא משליטה.

בעידן שבו כל שקל נספר, רבים מאיתנו לא שמים לב לאן הכסף נעלם. קפה קטן בבוקר, דרינק בערב עם החברים, צהריים עם הקולגות או סתם לחסוך זמן ולהזמין אוכל. כמה אתם מוציאים בחודש על אוכל בחוץ?

כל יציאה מהבית הפכה להוצאה. אוכל בחוץ ממזמן הוא חלק משמעותי מסך ההוצאות החודשיות - רבע ולפעמים חצי ממה שאנחנו מוציאים על מזון.

השגרה הזאת היא גם של אור, הוא מסיים את העבודה, נוסע הביתה, ולפחות שלוש פעמים בשבוע מזמין אוכל מבחוץ. אלף עד אלפיים שקלים בחודש - ההוצאה הזאת גדלה משמעותית כשהוא עם הבת זוג. ועדיין מבחינתו עם הלימודים והעבודה, זמן זה כסף ולכן גם אם יכל לחסוך הוא מעדיף לאכול בחוץ.

הישראלים אוכלים יותר בחוץ, זאת כבר עובדה. בעשור האחרון ארוחות במסעדות ובתי קפה התייקרו ב-31 אחוזים לעומת עלייה של 20 אחוזים במחירי המזון בסופרמרקטים. אם ב-2023 משפחה ממוצעת הוציאה 1800 שקל על ארוחות בחוץ. ב-2025 ההוצאה זינקה ל-2220 שקלים.

ובהתאם למצב, יש מי שהבין שצריך לעשות חישוב מסלול כלכלי מחדש, ובמקום לאוכל בחוץ, להכין אוכל בבית. כך למשל בבית משפחת שלו. קרן שלו, אמא לשלושה ילדים אור יהודה, כבר מוכנה עם המצרכים ומבטיחה שיותר כיף וטעים לאכול בבית.

ועדיין בחישוב מהיר, למרות הניסיונות של משפחת שלו לצמצם ארוחות בחוץ, עדיין מדובר בהוצאה משמעותית מסך ההוצאות של משק הבית המשפחתי.

