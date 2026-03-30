פסח התייקר בחסות המלחמה: עליות המחירים ברשתות השיווק

על רקע המלחמה וההיערכות לחג הפסח, הישראלים פוקדים את רשתות השיווק בתדירות גבוהה מהרגיל. אם בימים שבשגרה הקניות נעשות אחת ליומיים-שלושה, לקראת החג נרשמת עלייה נוספת - ובשבועיים האחרונים זינוק של כ-6% בהיקף הקניות.

ליל הסדר המתקרב מוביל משפחות רבות לבצע מספר סבבי קניות בשבוע אחד. אלא שהפעם, סל הקניות הופך יקר יותר. מחירי הפירות והירקות מזנקים, בין היתר בעקבות עצירת האספקה מירדן והקושי של חקלאים לאסוף יבול תחת אש. מחירי עגבניות ופלפלים כבר הגיעו למחיר דו-ספרתיות.

במקביל, חלק מהרשתות כבר החלו להגביל רכישות על מוצרים מסוימים, במיוחד כאלה הנמכרים במחירי מבצע. לצד זאת, ברשתות השיווק נרשמו עליות מחירים נוספות בשבוע האחרון: יוניברס מבית שופרסל העלתה מחירים בכ-1.25%, רמי לוי בכ-1.06%, וויקטורי בכ-1.03%. מנגד, בקרפור נרשמה דווקא ירידה של כ-0.62%.

בדיקת סל הקניות לחג מראה פערים בין הרשתות: רמי לוי מציע את הסל הזול ביותר (כ-2,524 שקלים), אחריו אושר עד (2,529 שקלים), בעוד יוחננוף, קרפור וויקטורי נמצאות באמצע. בקצה היקר יותר נמצאות יוניברס (2,949 שקלים) ושופרסל דיל, עם סל שמגיע לכ-3,018 שקלים.

העליות לא נעצרות רק בירקות - גם מחירי הדגים מטפסים, בין היתר בשל עלויות שילוח וייבוא. לנוכח ההתייקרויות, משפחות רבות בוחרות לחלק את ההכנות לליל הסדר בין האורחים, כדי לצמצם עלויות. כך, חג הפסח הקרוב צפוי להיות יקר יותר עבור הישראלים - שממשיכים להיערך לחג בצל המלחמה והעלייה ביוקר המחייה.