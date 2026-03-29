פסח תחת אש: בעלי העסקים בצפון שהתכוננו לחג - ויישארו ריקים

פחות משבוע לליל הסדר, והנוף הפסטורלי של עמק החולה עומד בניגוד צורם למציאות הביטחונית. בעוד שהצימרים היו אמורים להיות מלאים עד אפס מקום, הצפון נותר שומם. העונה שאמורה הייתה להציל את השנה הכלכלית ולהוות נקודת אור עבור בעלי העסקים, הפכה למכה אנושה בצל המלחמה.

יובל פיין, מנהל בית הקפה "פרישטיק" במושב בית הילל נערך חודשים ארוכים לחג, אך הכל נעצר. בדומה לו, ערן גיגי מ"רפטינג נהר הירדן" צופה בציוד היקר עומד ללא שימוש. "הכל הלך לטמיון", הוא משתף בכאב, כשהוא מתאר השקעה עצומה בשיווק ובגיוס עובדים שירדה לטמיון כשהעסק סגור לחלוטין.

במטולה, הנקודה הצפונית ביותר, המצב קשה שבעתיים. מרים הוד, מנהלת מלון הבוטיק "בית שלום", מספרת על הרס מטילים שפגעו ישירות במבנה. אחרי תקופה ארוכה של שיפוצים ושיקום מהפגיעות הקודמות, היא מוצאת את עצמה שוב מול חלונות מנופצים ורחובות ריקים, ביישוב שהפך למטווח יומיומי.

למרות הכל, רוח הלחימה האזרחית לא נשברת. התושבים נאחזים בתקווה ובקהילתיות כעוגן של חוסן. אל מול נהר הירדן השוצף והטבע הירוק, בעלי העסקים מחכים לרגע שבו הביטחון יחזור והאור ינצח את ענני המלחמה.