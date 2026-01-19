בנק הפועלים מודיע היום (שני) על הטבה ייחודית ללקוחות שנטלו משכנתא במהלך הרבעון האחרון של שנת 2025: הבנק יחזיר את תשלום המשכנתא החודשי הראשון, עד לסכום של 5,000 ש"ח. ההחזר יועבר ללקוחות במהלך חודש מרץ 2026.

הזכאים להטבה הם לקוחות שמנהלים חשבון עו"ש פעיל בבנק וביצעו את התשלום הראשון של המשכנתא ברבעון האחרון של 2025. המהלך מצטרף לשורה של יוזמות שהוביל הבנק בשנה האחרונה, כולל חלוקת מניות או מענקים כספיים, הטבות מסחר בשוק ההון ללקוחות צעירים ועוד.

פזית גרפינקל, משנה למנכ"ל הבנק והממונה על החטיבה הקמעונאית, אמרה בכנס יועצי המשכנתאות שהתקיים באילת: "אנחנו גאים לפתוח את שנת 2026 עם יוזמה משמעותית להחזר התשלום הראשון במשכנתא - המצטרפת ליוזמות נוספות שגיבשנו בשנה האחרונה עבור לקוחותינו".