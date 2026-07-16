הירידה הדרמטית במחיר הנדל"ן: משבר בשוק או הזדמנות לרכוש דירה במחיר שפוי?

בעלי נכסים איבדו מאות אלפי שקלים מערכם בבת אחת: הירידה הדרמטית שנרשמה במדד המחירים לצרכן, לפיה נרשמה בתוך חודש - ירידה של אחוז שלם במחיר הנדל"ן - מעלה את השאלה האם מדובר במשבר בשוק או שמא בהזדמנות לרכוש דירה במחיר שפוי.

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כאמור, רוכשי הדירות ממשיכים לשבת על הגדר, וגם הורדות הריבית האחרונות לא גורמות להם למהר למשרדי מכירות הנדל"ן. מדד מחירי הדירות האחרון מציג ירידה חדה - ומאחוריה סיפורו של שוק שמתקשה להרים את הראש.

על פי מדד המחירים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחירי הדירות נחתכו באחוז אחד בחודשים אפריל-מאי. מדובר בירידה הדו חודשית החדה ביותר בשמונה השנים האחרונות. לעומת השנה שעברה - מדובר בירידה של לא פחות משני אחוזים בממוצע.

את צניחת המחירים הובילו המחוזות הגדולים והמבוקשים תל אביב וירושלים, שרשמו ירידות חודשיות של 2.3% ו-1.8%, בהתאמה. אחריהם נמצאים מחוזות חיפה וצפון, שם צללו מחירי הדירות בחצי אחוז וב-0.3% בחודש אחד.

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, את מגמת הירידה במחירים הוביל הפעם בעיקר שוק הדירות ביד שנייה, כאשר בדירות הקבלן נרשמה ירידה מינורית יותר, של עשירית האחוז בלבד. אלא, שבשטח ההערכות הן כי מחירי דירות הקבלן הוזלו גם הן בצורה משמעותית, בהטבות ומבצעים שלא משתקפים בנתונים הרשמיים.

כך, בזמן שהורדות הריבית ואף רוחות סיום המלחמה לא מצליחות להניע אנשים רבים לרכוש יותר דירות, שוק השכירות נמצא תחת מכבש לחצים אדיר - והמחירים, בשונה משוק המכירות, מזנקים: הפעם, ב-6.6%.

אותה פסיכולוגיה שתידלקה את ענף הנדל"ן בעשור האחרון, פועלת כעת, כך נראה, דווקא בכיוון הפוך: עם ציפיות הולכות וגוברות לירידות מחירים, ואמונה כי למרות הדמוגרפיה והנימוקים הרגילים - מגמת ירידת מחירי הדיור: עדיין לא הגיעה לסופה.