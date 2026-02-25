פרסום ראשון: 258 מיליון שקל מכספי הרשות הפלסטינית הועברו למשפחות נרצחי ונפגעי טרור

רשות האכיפה והגבייה השלימה בימים האחרונים מהלך נרחב של גביית 258 מיליוני שקל מכספי הרשות הפלסטינית המוחזקים במשרד האוצר לטובת משפחות חללי ונפגעי פעולות איבה, כך נודע הבוקר (רביעי) ל-i24NEWS. מדובר במימוש של פסקי דין נזיקיים ועונשיים שניתנו נגד מחבלים והרשות הפלסטינית לאורך שנים, וכעת הועברו לידיהם של באי כוח המשפחות ב-125 תיקים שונים.

מערכת ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה, גובה, בין היתר, חיובים בפסקי דין הניתנים על ידי בתי המשפט, ובכללם פיצויים נזיקיים ועונשיים שנקבעו כנגד מחבלים שביצעו פעולות איבה, לטובת משפחות חללי ונפגעי טרור. הליכי הגבייה ממחבלים, המרצים עונשי מאסרים ממושכים, אינה פשוטה. ואולם, כאשר הרשות הפלסטינית משלמת להם תגמולים, ניתנים אלה לעיקול, בזיקה למעשי הטרור שבוצעו. בעקבות עיקולים שהוטלו בתיקי ההוצאה לפועל על כספי הרשות הפלסטינית, בזיקה למעשי המחבלים, שולמו בתקופה האחרונה 258 מיליוני שקלים ממשרד האוצר אל לשכת ההוצאה לפועל בירושלים.

סכומים נכבדים אלה הועברו ל-125 תיקי הוצאה לפועל, שנפתחו על סמך פיצויים שנקבעו בפסקי הדין שנתנו בתי משפט שונים, ונסתיימה חלוקתם לבאי כוח משפחות חללי ונפגעי האיבה והטרור.

הכספים שנגבו כתוצאה מעיקולי כספי הרשות הפלסטינית, שולמו לתיקי הוצאה לפועל שנפתחו בגין אירועי טרור ובין היתר, בפיגוע ברח' בן יהודה בירושלים בשנת 2001, שבו נרצחו 11 בני אדם. בעניין אירוע טרור קשה זה, ניתן פסק דין בשנת 2024 נגד הרשות הפלסטינית ונגד הארגון לשחרור פלסטין ובו נקבעו פיצויים בגין נזקים שנגרמו לעיזבון הנרצחים, על פי חוק פיצוי קורבנות טרור, בסך של 10 מיליון שקלים.

תיק הוצאה לפועל נוסף אליו שולמו כספים, נפתח בגין פסק דין לפיצוי קורבנות טרור, בעקבות פיגוע התאבדות בשכונת בית ישראל שבוצע בשנת 2002 בידי גדודי חללי אל אקצא ובו נרצחו עשרה אזרחים, בהם שישה ילדים.

כמו כן, הועברו כספים למשפחות נרצחי פיגוע ההתאבדות בקו אוטובוס מספר 32 בצומת פת בירושלים שבוצע בשנת 2002 ובו נרצחו 19 בני אדם ונפצעו 74, וכן למשפחות נרצחי פיגוע ההתאבדות בקפה הלל בירושלים בשנת 2003, שבו טרוריסט פלסטיני רצח שבעה ישראלים ופצע 57.

עוד מתוך העיקולים, הועברו כספים גם לתיקי משפחות נרצחי פיגוע התאבדות בקו 19 בירושלים בשנת 2004, שביצע שוטר פלסטיני ובו נרצחו 11 בני אדם ו-44 נפצעו, ולמשפחות נרצחי פיגוע הירי בשרונה מרקט בתל אביב בשנת 2016, שביצעו שני מחבלים פלסטינים במתחם שרונה בתל אביב. בפיגוע נרצחו ארבעה בני אדם ו-21 נפצעו.

כספים הועברו גם למשפחות הנרצחים בפיגוע ההתאבדות בקפה מומנט שאירע בשנת 2002 בשכונת רחביה בירושלים ושבו נרצחו 11 אזרחים ישראלים ו-65 נפצעו, וכן למשפחות הנרצחים בפיגוע ההתאבדות שאירע בשנת 2001 באוטובוס אגד בקו מספר 16 בחיפה, שבו 15 אזרחים נהרגו ו-40 אזרחים נפצעו.

כספים הועברו גם למשפחות נרצחי פיגוע הדריסה בטיילת ארמון הנציב, שביצע מחבל ערבי תושב שכונת ג'בל מוכבר שבמזרח ירושלים, למשפחות נפגעי פיגוע דריסה שהתרחש בשנת 2019 בסמוך למבוא דותן, ולמשפחות נרצחי פיגוע הירי בתחנת הדלק בעלי בשנת 2023.