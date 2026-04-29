הזמר עומר אדם רשם השבוע הישג עסקי משמעותי. חברת השרתים "ענן" שנמצאת בבעלותו יחד עם שותפים נוספים, חתמה על הסכם אסטרטגי עם חברת "קרוסו" האמריקנית, לבניית חוות שרתים בעפולה. על פי הערכות, המהלך מקפיץ את השווי של חברתו של אדם ליותר ממיליארד דולרים.

על רקע מהפכת ה-AI (בינה מלאכותית) והצורך בכריית ביטקוין תחום חוות השרתים בישראל הוא כבר מזמן לא טרנד חולף. הצפי הוא שחשמל יהיה המצרך הנדרש ביותר בעולם. גם מנכ"ל "אנבידיה", ג'נסן הואנג, הדגיש לאחרונה כי שום דבר אינו חשוב לפיתוח ה-AI יותר מאשר תשתיות חשמל ואנרגיה והוסיף כי בעלי מקצועות החשמל עומדים להיות המבוקשים ביותר.

עומר אדם ידע לזהות את הדבר הבא כבר לפני 4 שנים, כאשר הקים את חברת "ענן" יחד עם שני שותפיו, מאור מלול וניסים שריאל-גאון. היום אדם כבר נחשב למיליארדר, כשבאמתחתו סטארטאפים נוספים שבהם הוא שותף.