תביעת ענק בענף הנדל"ן: 228 רוכשי דירות בפרויקט "מחיר למשתכן" בעיר נוף הגליל הגישו תביעה בסך 13 מיליון שקלים נגד החברות היזמיות "א.י אמריקה ישראל להשקעות בע"מ" ו"מגדלים ב.ר ייזום ובנייה בע"מ", כף פרסמה היום (רביעי) לראשונה כתבתנו הכלכלית עדי כהן. העילה לתביעה היא איחור משמעותי של חודשים ארוכים, ובמקרים מסוימים אף של שנה, במסירת הדירות.

התביעה, שהוגשה באמצעות עורך הדין עמנואל יוזוק ממשרד עורכי הדין יוזוק-מלכין, מתייחסת לפרויקט "יוניק הילס" בשכונת הר יונה ד'. הפרויקט כולל 242 דירות, שרובן שווקו לזכאים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן וחלקן בשוק החופשי.

על פי כתב התביעה, חברת "אמריקה ישראל" זכתה במכרז להקמת הפרויקט בשנת 2020, ובהמשך חברו החברות לביצועו. במהלך שנת 2022 חתמו רוכשי הדירות במחיר למשתכן על הסכמי המכר, שבהם נקבע מועד מסירה אחיד: סוף דצמבר 2024. אולם, לטענת התובעים, החברות לא עמדו בהתחייבות זו. נכון להיום, בחלוף שנה מהמועד המקורי, חלק מהדירות טרם נמסרו.

"נטל כלכלי כבד ואי ודאות משוועת"

הרוכשים טוענים כי מעבר לעצם האיחור, החברות נמנעות מלמסור להם מועדי מסירה עדכניים ומסרבות לפצותם על העיכוב. הנזק, כך נטען, הוא כבד: "רבים מהם נאלצו לשאת במקביל תשלומי שכירות ובתשלומי משכנתא, באופן שיצר נטל כלכלי כבד על כתפיהם ופגע פגיעה של ממש ברווחתם הכלכלית", נכתב בתביעה.

עוד מתואר כי המשפחות חיו במשך תקופה ארוכה ב"אי ודאות משוועת", שהשפיעה על רישום הילדים למוסדות חינוך, מציאת מקומות תעסוקה ופתרונות דיור זמניים. הרוכשים אף מלינים על כך שהחברות פרסמו מעט מאוד הודעות עדכון לאורך התקופה, מה שהעצים את תחושת חוסר האונים.

תגובת החברות: "מלחמה, רקטות וצווי 8"

מחברת "מגדלים" ו"אמריקה ישראל", יזמיות הפרויקט, נמסר בתגובה: "מדובר בפרויקט של כ-300 יח"ד, אשר רובו נמסר לאחרונה לרוכשים וחלקו צפוי להימסר בקרוב. היזמיות הגיעו להסכמות הוגנות לפנים משורת הדין עם רוכשים רבים ועוד טרם מיצוי זכויותיהם שלהם מול המדינה וגורמים נוספים, כשחלק מהרוכשים בחרו לפנות לערכאות משפטיות.

"נציין שמרבית הפרויקט הוקם במהלך השנתיים האחרונות, תוך כדי המלחמה, ולמרות העיכובים שנכפו על יזמית הפרויקט, היא פעלה ככל יכולתה כדי להתקדם במהירות האפשרית לסיומו המוצלח. יש לזכור כי אתר הבנייה בנוף הגליל היה מושבת במשך תקופה ממושכת בעקבות מטחי הרקטות והאיומים בצפון, וגם לאחר חזרה מדורגת לעבודה היה קיים מחסור הן בפועלים והן במהנדסים ובעלי תפקידים אשר גוייסו למילואים בצו 8".

כמו כן, היזמיות מפנות אצבע מאשימה גם כלפי המדינה: "לאחר הזכייה במכרז לרכישת הקרקע, זו נמסרה ליזם באיחור משמעותי מידי המדינה. עד כה, למרות השפעות המלחמה שהביאו לאיחורים במסירת דירות בכלל השוק, המדינה לא נקטה עמדה ברורה בנושא, והשאירה את היזמים חשופים מול סיכונים בעלי השלכות כלכליות משמעותיות שחורגים מתנאי שוק רגילים".