הצעה בכנסת: הורדת המע"מ על מוצרי מזון בסיסיים ל‑8%

חבר הכנסת דוד ביטן מוביל הצעה להורדת שיעור מס ערך מוסף, מע"מ, על מוצרי מזון בסיסיים מ‑18% ל‑8%. ההצעה כוללת מוצרים כמו לחם, חלב, ביצים, סוכר, שמן ועוד. יותר מ-60 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה כבר חתמו על ההצעה.

ההצעה תעלה לוועדת שרים לראשונה ביום ראשון הקרוב. עם זאת, באוצר מתנגדים נחרצות למהלך, בטענה כי הוא יפגע בהכנסות המדינה וייצור לחצים תקציביים נוספים.

אם תאושר, מדובר במהלך משמעותי שיכלול הפחתת עלויות מחיה לציבור הרחב, בעיקר למוצרי מזון חיוניים. ההצעה כבר מעוררת דיון ער בכנסת, כשנושא הדיון מציב מולו את צורכי הציבור מול החששות התקציביים של משרד האוצר.