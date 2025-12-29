משבר ברשות מקרקעי ישראל: לא יתמנה מ"מ לתפקיד המנכ"ל

פרסום ראשון: הכיסא החם בענף הנדל"ן נותר ריק - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, והמועמד המוביל של השר חיים כץ לתפקיד ראש רשות מקרקעי ישראל, דחה את הצעת השר לכהן כממלא מקום ראש הרשות, כך נודע היום (שני) ל־i24NEWS.

על פי ההערכות, הרקע לדחייה נעוץ בעמדת נציבות שירות המדינה, שלפיה קבלת תפקיד מ"מ עלולה להקשות בהמשך על מינוי קבוע של מורגנשטרן לתפקיד באמצעות ועדת האיתור. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי חשש זה עמד במרכז החלטתו שלא לקבל את המינוי הזמני.

כזכור, בשבוע שעבר סיים ינקי קווינט את כהונתו כראש רשות מקרקעי ישראל, לאחר חמש שנים בתפקיד. מאז, הרשות פועלת ללא ראש קבוע או ממלא מקום - זאת בעיצומה של תקופה קריטית, הכוללת סגירת מכרזי סוף השנה, שבהם צפויים, על פי הערכות, שיווקים של כ-20 אלף יחידות דיור.

רשות מקרקעי ישראל נחשבת לאחד הגופים המרכזיים והמשפיעים ביותר בענף הנדל"ן, שכן היא אמונה על ניהול הקרקע הציבורית - המשאב היקר והאסטרטגי ביותר של מדינת ישראל.

מינוי ראש רשות מקרקעי ישראל מתבצע באמצעות ועדת איתור, שאותה ממנה שר הבינוי והשיכון, ישראל כץ. אולם, על פי מידע שהגיע ל-i24NEWS, ועדת האיתור טרם הוקמה בפועל, זאת בשל קשיים בהרכבה.

בשלב זה, למינוי הקבוע לתפקיד עולים מספר שמות מרכזיים: יהודה מורגנשטרן, יוסי שלי, וכן שם נוסף שהצטרף לאחרונה לרשימה - דורון אהרון, סמנכ"ל במשרד התיירות, אשר לפי גורמים שונים מקודם לתפקיד על ידי השר כץ.

מלשכת שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, נמסר בתגובה: "השר הנחה להקים ועדת איתור בהקדם, וזו נמצאת בהליך הקמה בידי הגורמים המוסמכים לכך. במקביל, השר כץ פועל למינוי ממלא מקום הצפוי להתמנות בקרוב". באשר לדחיית הצעת המינוי לממלא מקום על ידי מורגנשטרן, בלשכתו של השר כץ סירבו להתייחס.