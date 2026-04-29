ועדת הכספים אישרה מתווה פיצויים משופר לעסקים שנפגעו ב"שאגת הארי"

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות חבר הכנסת חנוך מילביצקי, אישרה הערב (רביעי) את מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו במהלך מבצע "שאגת הארי", לאחר שורה של תיקונים והרחבות שנועדו להעניק מענה רחב ומדויק יותר למשק.

המתווה כולל בין היתר הכרה בחמשת ימי הסגירה הראשונים כחל"ת, הגדלת מקדם הפיצוי על הוצאות קבועות מ-1.5 ל-2, והתאמות ייעודיות לענף המלונאות. בנוסף, הורחבה הזכאות למסלול מחזורים גם ליישובים נוספים בצפון, בהם קצרין, קדמת צבי ויישובי הגליל העליון.

במסגרת ההקלות, נקבע מנגנון חל"ת מקוצר שכולל קיצור תקופות האכשרה וביטול ימי המתנה, לצד אפשרות למעסיקים לקבל רכיב שכר עבור עובדים שיצאו לחל"ת וחזרו לעבודה. כמו כן, עסקים קטנים במיוחד יהיו זכאים למענק קבוע בהתאם להיקף הפגיעה, ויינתן מענק "המשכיות עסקית" לעסקים שמחזורם עד 400 מיליון ש"ח וירדו ביותר מ-25% בפעילות.

המתווה כולל גם מענה לעמותות, עם תקציב כולל של 40 מיליון ש"ח, וכן מנגנון חדש של "לחיצת כפתור" להפעלת פיצויים אוטומטית במצבי חירום למשך חמש השנים הקרובות.

במשרד האוצר ציינו כי המתווה מבוסס על מודלים קודמים שהוכיחו את עצמם, והוא נועד להבטיח רציפות כלכלית ולצמצם את הפגיעה בעסקים ובעובדים.

המתווה צפוי לעלות לאישור סופי במליאת הכנסת במהלך השבוע הבא, ולאחר מכן להיכנס לתוקף באופן רטרואקטיבי.