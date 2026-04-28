ועדת הכספים של הכנסת הגיעה היום (שלישי) לשורת הסכמות משמעותיות בנוגע למתווה הפיצויים בעקבות מבצע 'שאגת הארי'. הבשורה המרכזית היא שחמשת הימים הראשונים שבהם המשק היה סגור במהלך המבצע יוכרו כחל"ת (חופשה ללא תשלום).

עיקרי המתווה:

חמשת הימים הראשונים שבהם המשק היה סגור יוכרו כחל"ת. בנוסף, עודכן מנגנון החל"ת כך שניצול ימי חופשה לא יבטל זכאות למסלול הפיצויים. לצד זאת, תחול ⁠הצמדה למדרגות השכר מהמדרגה הראשונה עד רמה 300.

במקביל, המתווה מציע הקלות בירוקרטיות וכלכליות למגזרים ספציפיים ולרשויות המקומיות. ביישובי קו העימות, תשלום הארנונה יועבר ישירות ממס רכוש לרשויות המקומיות, ובענף המלונאות נקבע כי שנת ההשוואה לצורך פיצוי תהיה 2023. הגנים פרטיים יקבלו את האפשרות לבחור את חודשי מאי-יוני (במקום מרץ-אפריל) לצורך חישוב הזכאות והחזר להורים. בנוסף, תינתן תוספת תקציב של 20 מיליון ש״ח לעמותות.

המתווה יהיה בתוקף ל-5 שנים במודל של "לחיצת כפתור" ותהיה אפשרות להפעיל אותו אוטומטית במצבי חירום. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מילביצקי: "מהלך דרמטי שנעשה בשיתוף ובהובלת רוה״מ, צעד שמביא בשורה משמעותית לעובדים ולמשק".