שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיים היום (רביעי) מסיבת עיתונאים, במהלכה הציג את מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו במבצע "שאגת הארי". במהלך הכינוס, אמר סמוטריץ': "מלחמה מנהלים לא רק בחזית אלא גם בעורף - האחריות שלנו כממשלה וכמשרד האוצר היא לוודא שהעסקים, העצמאים והשכירים שנפגעו מהמצב הביטחוני לא יישארו לבד".

"המתווה מבדיל בין תושבי קו העימות בצפון שמתמודדים עם מצב ביטחוני מאתגר יותר ובין שאר הארץ והמענקים נועדו לאפשר לעסקים לשלם משכורות ולצלוח את התקופה המאתגרת הזו. לצד זאת יינתנו פתרונות גם לשכירים ולעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם בשל המצב", הדגיש.

צילום: איתי בית-און/ לע"מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע"מ

בהמשך דבריו, סמוטריץ' התייחס להודעתו אמש, לפיה הוחלט שלא לחוקק כעת את חוק הגיוס. "זו היתה החלטה של המפלגות החרדיות - ולא שלנו", אמר, "מה שכן באחריותי - זו ההחלטה לנתק את התקציב מהסוגיות האחרות. מי שישלם את המחיר זה אזרחי ישראל. אני חושב שהמאבק על החלב נכון, אבל נתקבלה החלטה לעשות מה שצריך כדי שיהיה תקציב מדינה בזמן המלחמה".

כפיר בטט סגן הממונה על התקציבים באוצר שהשתתף גם הוא במסיבת העיתונאים הוסיף כי "המענה שיקבלו עסקים בצפון, שחווה תקופה קשה ומאתגרת יותר, בעיקר בגלל זמן ההתראה הקצר - יהיה ייחודי. עסקים באזור קו העימות יהיו זכאים לפיצוי מלא על הנזקים שהעסקים שלהם ספגו - כך שלא יהיו צריכים לצאת לעבודה או לחל"ת".

סעיפי המתווה:

הקלות במתווה החל"ת: במסגרת הצעדים, מעסיק יוכל להוציא עובד לחל"ת - בהסכמתו, כאשר בתקופה זו, הוא יהיה זכאי לדמי אבטלה, בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות. בדומה למנגנונים שהופעלו במערכות קודמות, המתווה כולל מספר הקלות מרכזיות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

בין הסעיפים: קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה מ־30 יום ל־14 ימים רצופים, קיצור תקופת האכשרה הנדרשת לשישה מתוך 18 חודשים במקום 12, ביטול ימי ההמתנה הקבועים בחוק ואי ניכוי ימי החופשה הצבורים מתקופת הזכאות.

מענק המשכיות עסקית: במקביל, יקודם מתווה מענק המשכיות עסקית לעסקים שנפגעו מהמצב הביטחוני, במטרה לאפשר את המשך פעילותם בתקופה זו. המענק מיועד לעסקים שמחזור פעילותם עד 400 מיליון שקלים, אשר חוו ירידה של למעלה מ־25% במחזור הפעילות.

המענק יינתן באופן דיפרנציאלי בהתאם להיקף הפגיעה במחזור, ויכלול שני רכיבים מרכזיים: השתתפות בהוצאות השכר והשתתפות בהוצאות קבועות ותשומות. לעסקים קטנים במיוחד, עד מחזור של 300 אלף שקלים, יינתן מענק קבוע בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור.

לצד אלו, מעסיקים יוכלו לשלם שכר מלא לעובדים היוצאים לחל"ת החל מהיום הראשון, כאשר במקביל, יוארך מסלול ההוצאות המזכות עבור עסקים שנפגעו מנזק ישיר. כמו כן, בעלי דירות שנפגעו יהיו זכאים לפיצוי בגובה שכר הדירה עד להשלמת תיקון הנזק.

ביחס ליישובי קו העימות בצפון הארץ: בעלי העסקים יהיו זכאים להחזר מלא בגין הפסדיהם, במסגרת מנגנון הפיצוי על נזק עקיף. עסקים יכולים להגיש בקשות להחזרים דרך רשות המסים.