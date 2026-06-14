שוק הנדל"ן בקיפאון: צניחה במכירת הדירות בתחילת 2026

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) את נתוני עסקאות הנדל"ן לרבעון הראשון של שנת 2026. מהנתונים עולה כי בחודשים פברואר עד אפריל נמכרו 20,610 דירות בסך הכל - נתון המשקף ירידה של 15.4% לעומת הרבעון הקודם, וצניחה של 11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

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הירידה המשמעותית ביותר נרשמה בגזרת הדירות מיד שנייה: במכירת דירות אלו חלה ירידה של 17.7% לעומת הרבעון הקודם, ושל 13% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.

בשלושת החודשים האחרונים, המחוזות שהובילו את היקפי המכירות בשוק הנדל"ן היו מחוז המרכז (26% מכלל העסקאות) ומחוז הדרום (21% מכלל העסקאות). לעומת זאת, במחוז תל אביב נרשמה ברבעון זה צניחה חדה של כ-27% במכירת דירות, חדשות ויד שנייה כאחד.

נכון לסוף חודש אפריל, מלאי הדירות שנותר בידי הקבלנים עומד על כ-84 אלף דירות. בקצב המכירות הנוכחי, מספר חודשי ההיצע עומד על 29.5 חודשים בממוצע. פילוח המלאי הזמין למכירה מראה כי מחוז תל אביב מרכז כ-30% מהמלאי עם 25.3 אלף דירות, בעוד מחוז המרכז מחזיק בכ-25% מהמלאי עם 20.6 אלף דירות. בראש רשימת הערים המובילות בהיקף הדירות הממתינות על המדף ניצבת ירושלים, שממוקמת במקום הראשון עם 10,133 דירות זמינות, ואחריה תל אביב עם מלאי של 9,960 דירות.