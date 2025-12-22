מחירי הדירות צונחים וחברות הנדל"ן במבצעים חסרי תקדים

שוק הדירות הישראלי ממשיך להדגים צניחה חופשית, וחברות הנדל"ן, במאמץ אדיר למשוך קונים, יוצאות במבצעי כאסח - מהלוואות קבלן ואפילו עד תשואה על ההון העצמי של רוכשי הדירות. כתבת הכלכלה עדי כהן הביאה את כל הפרטים הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית".

למרות זריקת המרץ הראשונית שסיפק בנק ישראל עם הורדת הריבית בנובמבר, והשיפור במצב הרוח הלאומי על רקע סיומה, בערך, של המלחמה, המכירות עדיין בשפל שכמוהו לא ראינו שנים. וברוח התקופה ותחת הגבלות בנק ישראל על מבצעי המימון שכבשו את השוק בשנתיים האחרונות, וצומצמו - התחרות של חברות הנדל"ן על הרוכשים - עולה מדרגה.

כך, את מקומם של מבצעי ה-20-80 החליפו שלל הטבות אחרות ויצירתיות עוד יותר - מהלוואות קבלן שמציעות החברות לרוכשים, דרך הבטחה להחזר כספי במקרה של ירידת מחיר, ועד לתשואה על ההון העצמי של הרוכשים.

