מדד המחירים לצרכן, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הערב (שני), ירד ב-0.5% בחודש נובמבר 2025, בהשוואה לחודש אוקטובר 2025. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-2.4%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים שירדו ב-4.1%, תרבות ובידור שירד ב-2.5%, תחבורה ותקשורת שירד ב-1.6% וריהוט וציוד לבית שירד ב-1.1%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף המזון, שעלה ב-0.4%.

שכר דירה ומחירי תשומות בבנייה למגורים

בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.8% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 4.7%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש נובמבר 2025 ב-0.6% והגיע ל-101.1 נקודות לעומת 100.5 נקודות בחודש קודם.

מדד מחירי יצרן של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, יצוא וענפי השירותים

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-%0.6 בחודש נובמבר 2025 והגיע לרמה של 120.0 נקודות לעומת 120.7 נקודות בחודש הקודם. המדד ללא דלקים ירד ב-0.1% בחודש נובמבר 2025 והגיע לרמה של 116.2 נקודות לעומת 116.3 נקודות בחודש הקודם. החודש ירדו מחירי מוצרי הלבשה (ב-9.5%), מוצרי נפט מזוקק (ב-5.1%) ומוצרי מזון (ב-1.1%). לעומת זאת, עלו מוצרים על בסיס מינרליים אל-מתכתיים (ב-3.9%). מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-0.6% בחודש נובמבר 2025 והגיע לרמה של 103.7 נקודות לעומת 104.3 נקודות בחודש הקודם.

שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן)

על רקע הקיפאון בענף - הירידה במחירי הדירות נמשכת גם בחודש אוקטובר, ב-0.5% בממוצע, ובדירות חדשות - ירידה של 1.4% (מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2025), כך לפי מדד מחירי הדירות שפרסמה הערב (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעומת אוקטובר אשתקד, מחירי הדירות החדשות ירדו בממוצע ב-2%.

את ירידות המחירים בספטמבר-אוקטובר הובילו מחוזות דרום (2.1%-), תל אביב (1.1%-), חיפה (0.6%-) ומרכז (0.4%-). בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מי שהובילו את ירידות המחירים אלו מחוזות תל אביב (2.9%) ומרכז (2.7%). במחוזות ירושלים וצפון עליות המחירים המשמעותיות ביותר בתקופה זו (8.9% ו-5.5% בהתאמה).

ירידות המחירים שמשקפים נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משקפות את הביטוי של הקיפאון המתמשך בענף על רקע סביבת הריבית הגבוהה והצניחה המתמשכת בכמות העסקאות בשוק הדירות. בשטח - בעיקר במחוז תל אביב - מדווחים השחקנים בענף על ירידות מחירים גבוהות בהרבה, כשחלקן, מגולמות במבצעים והטבות שמציעות חברות הנדל"ן. נתונים אלה של הלשכה משקפים את מצבו של שוק הדירות ערב הורדת הריבית הדרמטית של בנק ישראל בחודש נובמבר האחרון.

כזכור, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול נתונים, לפיהם ברבעון השלישי של השנה - חודשים אוגוסט עד אוקטובר - נמכרו 19,870 דירות; ירידה של 16.7% לעומת אשתקד במכירת דירות חדשות ושל 8.7% בדירות יד שנייה.