חברת דירוג האשראי פיץ' (Fitch) פרסמה היום (שישי) את דירוג האשראי של מדינת ישראל, והותירה אותו ברמה של A עם תחזית שלילית, ללא שינוי מהודעת הדירוג הקודמת.

בפיץ' מייחסים את הדירוג לירידה הצפויה בפרמיית הסיכון של ישראל בעקבות המערכה מול איראן, ויכולות ההגנה שמפגינה ישראל. עם זאת, בפיץ' מתייחסים גם לחוסר הוודאות וההשלכות הכלכליות של מלחמה שהיקפה לא ברור - בדגש על גזרת לבנון.

בנוסף מתייחסים בפיץ' גם לפוליטיקה הפנימית בישראל. בחברה מעריכים שהמפלגות החרדיות יצביעו על התקציב גם ללא חוק הגיוס על רקע המלחמה, מה שיאפשר את העברת התקציב במועד שנקבע - ה-31 במרץ (יום שלישי הקרוב).

במקביל לפרסום דירוג האשראי, הבורסה בישראל ממשיכה בירידות חדות. בתחילת המלחמה אומנם נרשמו עליות במדדים המקומיים, אך לאחר חסימת מצרי הורמוז על ידי איראן ועם העלייה במחירי הנפט, המגמה התהפכה והמדדים החלו לצנוח.