תקופות של משבר הן גם תקופות של הזדמנויות, וכך גם בענף הנדל"ן, אז גם אם לא זכיתם באחת מההגרלות של "דירה בהנחה" תוכלו למצוא דירות של עד 2 מיליון ש"ח, גם במרכז הארץ. עדי כהן בדקה עבור "מדד גלבוע" עם ניב גלבוע הערב (ראשון) את הנושא והביאה לשידור את מפת ההזדמנויות המלאה.

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הבדיקה מעלה שניתן למצוא דירת שלושה חדרים בפתח תקווה בגודל 82 מ"ר במחיר של 1.69 מיליון ש"ח. דירה מעט גדולה יותר באם המושבות, דירת שלושה חדרים בגודל 90 מ"ר תעלה לכם 1.89 מיליון ש"ח. מי שירצה לרכוש דירה בבת ים יוכל למצוא דירת שלושה חדרים בגודל 70 מ"ר במחיר 1.82 מיליון ש"ח.

עוד נמצא בבדיקה שבעיר לוד ניתן למצוא דירת ארבעת חדרים בגודל 90 מ"ר במחיר של 1.89 מיליון ש"ח, וברמלה עבור דירת ארבעה חדרים בגודל 100 מ"ר תשלמו 1.35 מיליון ש"ח בלבד. גם בתל אביב הידועה במחירי הנדל"ן הגבוהים שלה ניתן למצוא דירת 2.5-2 חדרים בגודל 55-35 מ"ר במחיר אטרקטיבי של 2 מיליון ש"ח.

אוהד דנוס, לשעבר יו"ר שמאי המקרקעין, אמר בשידור: "האייטם כולו הוא על דירות ב-600,000 דולר, דירות שני חדרים בדרום העיר תל אביב. כשאתה מסתכל בהשוואה עולמית זה מגוחך, אבל אין מה לעשות - זה מה שיש לנו. המחירים לא יורדים דרמטית. יש כשל שלטוני עז בכך שלא מצליחים להוריד את המחירים לרמות המקובלות באירופה או בארצות הברית".