הפתעה באוצר: הגירעון ירד - אבל הציבור לא יראה הקלות

החשב הכללי במשרד האוצר פרסם היום (שלישי) נתונים המעידים על שיפור משמעותי בגירעון המדינה לשנת 2025. הגירעון עמד על 4.7% מהתוצר - נמוך משמעותית מתקרת הגירעון שנקבעה בתקציב, שעמדה על 5.2%. מדובר בירידה חדה לעומת שנת 2024, אז עמד הגירעון על 6.8%.

מדובר בצמצום של כ-37 מיליארד שקלים בגירעון: מ-135 מיליארד שקלים בשנת 2024 לכ-98 מיליארד שקלים בשנת 2025. הגורם המרכזי לשיפור, לפי האוצר, הוא העלאות המסים שספג הציבור העובד, אשר הובילו לזינוק בהכנסות המדינה.

סך הכנסות המדינה בשנת 2025 הסתכמו בכ-519 מיליארד שקלים, לעומת כ-455 מיליארד שקלים בשנת 2024, כאשר עיקר ההכנסות הגיעו ממסים ישירים. לכך נוספה גם תרומה משמעותית משוק ההון, לאחר שנה חזקה בבורסה: ההכנסות ממיסוי שוק ההון עלו ריאלית בכ-40% לעומת השנה הקודמת.

הנתונים החיוביים נרשמו למרות גידול בהוצאות הממשלה, שעלו בשנת 2025 בשיעור של 4.8% והסתכמו בכ-650 מיליארד שקלים, לעומת כ-620 מיליארד שקלים ב-2024

בסקירה מתייחס הכלכלן הראשי גם לעלות המלחמה: מאז פרוץ הלחימה נאמדת העלות הכוללת בכ-232.4 מיליארד שקלים, מתוכם כ-90.8 מיליארד שקלים בשנת 2024. הסכום כולל גם תשלומים מקרן הפיצויים, סיוע אמריקני והקצאות מתקציב תקומה ומקק"ל.

בעקבות הנתונים, בחשב הכללי מציינים כי הם מצפים לשיפור בעמדת חברות דירוג האשראי הבינלאומיות. עד כה, רק חברת S&P שיפרה במעט את תחזית הצמיחה של ישראל משלילית ליציבה. עם זאת, באוצר מדגישים כי בשלב זה אין כוונה לתרגם את השיפור בהכנסות להקלות מיידיות לציבור, ולא צפויות הפחתות מסים או הורדת מע"מ, למעט אפשרות להפחתת מס הכנסה במסגרת תקציב 2026 - בכפוף לאישור מס על קרקעות לא מנוצלות.