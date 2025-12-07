פערי השכר המגדריים בישראל - מהגבוהים בעולם | כל הפרטים

פערי השכר המגדריים בישראל - מהגבוהים ב-OECD. כך עולה מדו"ח שפרסם היום (ראשון) מרכז אדוה, לפיו פערי השכר בין גברים לנשים בישראל יציבים מזה 20 שנים - ועומדים על כ-20%. במצב גרוע מישראל נמצאות קוריאה, לטביה ויפן בלבד. ההבדלים בשכר החודשי, לעומת שכר שעתי, בולטים במיוחד, שם הפער בין גברים לנשים עומד על לא פחות מ-26% בקרב שכירים יהודים.

פערי שכר - במיוחד בשכר חודשי

פערי השכר בישראל לפי הדו"ח קיימים גם במדדים חודשיים וגם בשכר שעתי - אך ההבדלים בשכר החודשי הם בולטים במיוחד. שם הפער בין גברים לנשים עומד על לא פחות מ-26%, בקרב שכירים יהודים, כאשר בקרב שכירים ערבים פער מעט נמוך יותר - של 21%.

"נשים מהוות מעל 50% בעשירון השכר התחתון ורק כ-20% בעשירון השכר העליון"

השפעת הפערים על התפלגות השכר בישראל

לפי מרכז אדוה כאמור, השפעת הפערים על התפלגות השכר בישראל ניכרת באופן ברור. נשים מהוות מעל 50% בעשירון השכר התחתון ורק כ-20% בעשירון השכר העליון. "הפערים מתחדדים כאשר בוחנים את השכר של גברים ונשים המשתייכים לעשירון השכר העליון: השכר החציוני לחודש בקרב 10% הנשים המרוויחות את השכר הגבוה ביותר עומד על 27,600 ש"ח, לעומת 41,200 ש"ח בקרב קבוצת הגברים המקבילה", מציינים בדו"ח.

פערי שכר גבוהים יותר - דווקא ברמות ההשכלה הגבוהות ביותר

בתוך כך, אחד הממצאים המטרידים ביותר בדו"ח הוא כי דווקא ברמות ההשכלה הגבוהות ביותר - פערי השכר גבוהים יותר. בעוד שבקרב בעלי תעודת בגרות הפער עומד על כ-19%, בקרב בעלי תואר שני ומעלה הוא מטפס לכ-35%.

בדו"ח מציינים בהקשר זה כי "ההישגים ההשכלתיים של נשים וגברים אינם מתוגמלים באותה מידה לאור ההסללה הקיימת בתחומי הלימוד והעיסוק שתוצאתה בידול תעסוקתי בשוק העבודה". "בעוד שנשים לומדות ועוסקות בתחומי הטיפול, הוראה ובריאות, גברים מרוכזים בתחומים הטכנולוגיים. משלחי היד בהם רב נשי מתאפיינים בשכר ממוצע נמוך יותר", כתבו, והוסיפו, "תופעה זו מבטאת לא רק פערים בהעדפות או בכישורים, אלא גם הערכת חסר לעבודה הנתפסת כ'נשית' והמתומחרת בחסר בהשוואה לעבודה שנתפסת 'גברית'".

פערים - גם בפנסיות

גם בפנסיות, הפערים הללו משתקפים. לפי הנתונים המופיעים בדו"ח, "שיעור גבוה יותר של נשים בגיל פרישה מצויות בסיכון לעוני. מנתוני הלמ"ס לשנת 2022 עולה כי כ-36% מהנשים בגילאי 65+ מקבלות פנסיה מעבודה בסך 4,646 ש"ח לחודש בממוצע, לעומת כ-46% מהגברים בגילאי 67+ שמקבלים פנסיה מעבודה בסך 6,139 ש"ח לחודש בממוצע".