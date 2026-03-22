שירות התעסוקה: 31 אלף דורשי עבודה חדשים מתחילת הלחימה

במלאת שלושה שבועות מפרוץ מבצע "שאגת הארי", שירות התעסוקה מפרסם הבוקר (ראשון) כי מתחילת המבצע נרשמו בשירות 31,122 דורשי עבודה חדשים, מתוכם 12,794 רק בשבוע האחרון.

על פי פילוח הנתונים, כ-61.5% מדורשי העבודה מתחילת המבצע הן נשים, עם 19,127 בקשות חדשות. הפילוח הגאוגרפי של הנתונים מראה כי מרבית מבקשי העבודה החדשים הם מאזור המרכז והצפון.

צילום: איתי בית-און/ לע"מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע"מ

כזכור, האוצר אישר לפני כשבועיים הקלות במתווה החל"ת בעקבות המצב המיוחד. במסגרת הצעדים, מעסיק יוכל להוציא עובד לחל"ת בהסכמתו, כאשר בתקופה זו, הוא יהיה זכאי לדמי אבטלה, בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות. בדומה למנגנונים שהופעלו במערכות קודמות, המתווה כולל מספר הקלות מרכזיות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

כמו כן ניתנו הקלות מיוחדות לתושבי קו העימות, לפיהן בעלי העסקים יהיו זכאים להחזר מלא בגין הפסדיהם, במסגרת מנגנון הפיצוי על נזק עקיף.