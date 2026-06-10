משבר הג'וניורים: צונאמי הפיטורים משאיר את ההייטקיסטים הצעירים מובטלים

צונאמי הפיטורים בהייטק הישראלי לא פוגע רק בעובדים שנִשלחים הביתה, אלא גם באלו שחודשים ארוכים מנסים להשיג דריסת רגל ראשונה בענף - וצופים כעת כיצד חלומם הופך למשימה כמעט בלתי אפשרית. הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הכלכלה עדי כהן הביאה את הפרטים על משבר הג'וניורים שהולך ומחריף.

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ענף ההייטק הישראלי, האחראי על כ-30% מגביית המיסים במדינה, חווה טלטלה עזה שמותירה עובדים רבים ללא פרנסה. בשבועיים האחרונים לבדם נשלחו הביתה יותר מ-1,000 עובדים, לאחר שחברות מובילות כמו וויקס (Wix), מטה (Meta), רפיד (Rapyd) וחברות נוספות הודיעו על גלי פיטורים משמעותיים של עד 20% מכוח האדם שלהן. המומחים מעריכים כי אף שחלק ניכר מהגל כבר מאחורינו, חברות נוספות צפויות לבצע צעדים דומים בקרוב.

מאחורי משבר הפיטורים הנוכחי עומדים מספר גורמים מרכזיים. ברמה הגלובלית, כניסתה של הבינה המלאכותית (AI) מטלטלת בעוצמה את המודלים העסקיים של חברות הטכנולוגיה. ברמה המקומית, ההייטק הישראלי סופג פגיעה קשה בעקבות שער הדולר הנמוך – המשפיע ישירות על חברות המניבות הכנסות בדולרים מול לקוחות בחו"ל אך משלמות שכר בשקלים. לכך מתווספות חוסר היציבות הפוליטית שהחלה בראשית 2023, והסיטואציה הגיאופוליטית המורכבת בישראל, שהחריפו את המצב באופן משמעותי. במקביל, דוח של רשות החדשנות חשף תמונת מצב מדאיגה: למרות עלייה בגיוסי ההון, פעילות החברות זולגת מעבר לים, ונכון לחודש מרץ 2025 רק 62% מעובדי חברות ההייטק הישראליות הועסקו בארץ.

גל הקיצוצים פוגש "משבר ג'וניורים" שהולך ומעמיק כבר שנתיים. כאשר הביקושים לעובדים יורדים, המשרות ההתחלתיות הן הראשונות להתקצץ, והגיוסים אליהן נעצרים. נתונים בלעדיים של שירות התעסוקה שהגיעו לידי i24NEWS חושפים כי מצבם של הג'וניורים החמיר משמעותית: בחודש אפריל חצה מספר דורשי העבודה בהייטק את רף ה-20,000 - נתון הגבוה פי 2.5 ממספרם בסוף שנת 2022.

בעוד הצעירים משלמים מחיר אישי כבד, ומקבלים דחיות לאחר שליחת עשרות קורות חיים, מקבלי ההחלטות אינם פועלים לפתרון המשבר. מומחים בתחום מציינים כי הדרך של הג'וניורים להפוך את המצב ליתרון היא להגיע עם הכלים העדכניים ביותר, להפגין יכולת למידה מהירה של כלי AI חדשים ולמנף את הידע המשופר בהם כדי להשתלב בשוק העבודה המשתנה.