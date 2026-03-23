בעמק הסיליקון בוחרים צד: מנכ"ל אנבידיה מצהיר "100% עם ישראל"

בעמק הסיליקון, שם חברות טכנולוגיה גדולות נזהרות מכל אמירה פוליטית, בולט קול אחד שבוחר לא לשתוק: מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הצהיר בריאיון לפודקאסט All-In: "אני 100% עם ישראל".

הואנג מבהיר כי התמיכה אינה רק מילולית: החברה עומדת לצד העובדים הישראלים שלה, גם בהודעות פנימיות וגם במעשים. דוגמה לכך היא סיוע למשפחתו של אבינתן אור, עובד החברה ששוחרר משבי חמאס, ואירוחו בקמפוס אנבידיה יחד עם זוגתו.

אנבידיה, שמעצבת את עתיד הבינה המלאכותית, מתכננת להקים בישראל קמפוס ענק שיכול להעסיק עד 10,000 עובדים. כבר שנים שהחברה משקיעה בישראל, החל מ-2016, והרחיבה את נוכחותה גם אחרי רכישת מלאנוקס ב-2019.

לדברי הואנג, ישראל היא לא רק חלק מהשוק הגלובלי של החברה, אלא גם חלק מהעתיד שלה. בתקופות מלחמה, כל הצהרה פומבית ותמיכה מעשית מקבלת משמעות כפולה, ומדגישה את המחויבות של אנבידיה למדינה ולעובדיה.