אנבידיה מקימה קמפוס חדש בישראל: הפרטים על הפרויקט

ענקית הטכנולוגיה האמריקנית אנבידיה הודיעה הבוקר (חמישי) על הקמת הקמפוס החדש שלה בישראל, וחושפת לראשונה את פרטי הפרויקט.

הקמפוס, שיוקם בקריית טבעון, צפוי להיפרס על שטח בהיקף של 90 דונם, עם בינוי מתוכנן בהיקף של כ-160 אלף מ"ר. המקום יכלול בין היתר פארקים, מרכז מבקרים, בתי קפה ומסעדות, ולצידם מעבדות ומרחבים משותפים שיקדמו שיתופי פעולה וחדשנות בתוך אנבידיה, לצד חברות סטארט-אפ ושותפים אחרים. העבודות בשטח צפויות להתחיל ב-2027, והאכלוס הראשוני מתוכנן לשנת 2031.

הקמפוס יהיה השני בגודלו אחרי המטה המרכזי של החברה בעמק הסיליקון בארה"ב, צפוי לכלול יותר מ-10,000 עובדים – כפול ממספר העובדים שהיא מעסיקה כיום בארץ וכשליש ממספר עובדיה הכולל בעולם ב-38 מדינות. אנבידיה היא החברה הגדולה בעולם כיום במונחי שווי שוק ואחת המעסיקות הגדולות ביותר בהייטק של ישראל.

ג'נסן הואנג, מייסד ומנכ"ל אנבידיה בירך: "ישראל היא הבית של אנשי טכנולוגיה ומהנדסים מהמבריקים בעולם, והפכה לבית השני שלאנבידיה. הקמפוס החדש שלנו יהיה המקום שבו הצוותים שלנו יוכלו לשתף פעולה, להמציא ולבנות את עתיד ה-AI. ההשקעה הזו משקפת את המחויבות העמוקה וארוכת הטווח שלנו למשפחות שלנו בישראל ולתרומתן הייחודית לעידן ה-AI".

רק לאחרונה אירח המנכ"ל והיו"ר של הואנג בקמפוס החברה בעמק הסיליקון את עובד החברה בארץ שורד השבי אבינתן אור עם זוגתו נועה ארגמני. המפגש המרגש, במטה החברה בארה"ב, כלל גם את צוות ההנהלה הישראלי אשר נמצא בימים אלו בארה"ב. עם שובו של אבינתן שיתף הואנג עם עובדי החברה ברחבי העולם מכתב נוגע ללב, שבו שיבח את אומץ ליבה של אמו, דיצה אור, ואת העובדים בישראל שלא חדלו לתמוך במשפחה לאורך תקופת השבי.