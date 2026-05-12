בשורה לנהגים: חברות הביטוח לא יוכלו לקזז פיצויים על חלקי חילוף

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מפרסמת היום (שלישי) טיוטת הכרעה עקרונית שתגן על בעלי רכבים הנדרשים לתקן את רכבם בעקבות פגיעה. הטיוטה קובעת כי אדם המהווה צד' ג' אשר רכבו נפגע, אינו חתום, הלכה למעשה, על חוזה מול חברת הביטוח של הפוגע, ולכן היא לא תוכל לקזז מסכום הפיצוי המגיע לו את הפרשי תיקון החלפים לרכבו.

עיקרי הכרעת רשות שוק ההון קובעים כי חברת ביטוח אינה רשאית להפחית מתגמולי הביטוח המגיעים לצד שלישי על בסיס פערי מחירי חלפים, אלא רק על בסיס שומה נגדית כדין. חברות הביטוח נדרשות לבחון מקרי עבר שבהם הפחיתו את הפיצוי שלא כדין, ולהשיב את הכסף לאזרחים. ההכרעה נוגעת לאזרחים פרטיים, גופים מקצועיים כמו חברות ליסינג והשכרה יידרשו להמשיך ולעמוד בסטנדרטים של "הקטנת נזק", וזאת מתוך מטרה למנוע עליה במחירי ביטוח הרכב לציבור.

ההכרעה תחול הן עתידית והן רטרואקטיבית, כאשר החברות יידרשו לבחון מקרי עבר בהן קוזז ההפרש עבור החלפים מגובה הפיצוי שניתן בפועל, ולהשיב לנפגעים את ההפרש במידת הצורך. ההכרעה מתפרסמת על רקע פניות ציבור שהגיעו לרשות מהן התברר כי חלק מחברות הביטוח נוהגות להפחית את סכום הפיצוי המגיע לאדם אשר רכבו נפגע בידי מבוטח שלהן.

לטענת חברות הביטוח, סיבת הקיזוז נעוצה במחיר הגבוה אותו שילם צד ג' עבור חלקי חילוף, בעוד שהן יכלו להשיג את אותם חלפים במחיר נמוך יותר, כפי שנהוג במקרים מסוימים שהסדירה הרשות לגבי פגיעה ברכב של המבוטח עצמו. כך נוצר מצב בו אזרח פרטי שילם עבור תיקון רכבו שנפגע, אך בפועל קיבל מחברת הביטוח סכום נמוך מעלות התיקון בפועל, ונאלץ לספוג את ההפרש מכיסו הפרטי, מבלי שיש לו דרך סבירה להתגונן מפני ההחלטה.

לאחר בחינה מקיפה, קבעה הרשות שוק ההון כי פרקטיקה זו אינה סבירה כאשר מדובר בצד שלישי פרטי, נוכח פערי הכוחות בין הצדדים ובין היתר משום שצד שלישי אינו קשור בחוזה ביטוח עם חברת הביטוח של הרכב הפוגע, ובניגוד למבוטחי החברה לא קיבל ממנה מידע מוקדם או הנחיות כלשהן. במצב זה, אין זה סביר להטיל עליו את האחריות להקטין את הנזק באותו אופן שהיא מוטלת על מבוטחי חברת הביטוח. תביעות צד ג' מהוות קרוב ל-50% מסך התביעות בענף רכב רכוש, כך שהיקף ההפחתות יכול להגיע לעשרות ואף למאות מיליוני שקלים בשנה.

טיוטת ההכרעה מתפרסמת כשברקע הרפורמה במחירי החלפים אותה מבקשת הרשות לקדם במטרה לתקן את כשל השוק סביב נושא עלות החלפים, המוערך במאות מיליוני שקלים בשנה, ואשר נובע מן החובה לשמאי הרכב לצטט בשומת הרכב מחירון יבואן הגבוה במאות אחוזים ממחיר החלפים בפועל ובכך לייצר יישוב תביעות הוגן וכלכלי גם בתביעות צד ג'.

מרשות שוק ההון נמסר: "הכרעה זו נועדה להבטיח פיצוי הוגן ומלא לניזוקים, לחזק את ההגנה על הציבור, ולצמצם פערי כוחות בין אזרחים פרטיים לבין חברות הביטוח. הרשות פועלת במקביל להוזלת חלקי החילוף, אולם בכל מקרה אין הצדקה להשתת הפרשי העלויות על אזרחים פרטיים שפעלו בתום לב ושילמו על תיקון רכבם בהתאם להערכת שמאי. הרשות תמשיך לפעול לצמצם פערי הכוחות ולהבטיח שכל אדם יקבל פיצוי הוגן, מלא ושקוף וזאת במקביל למאמציה המתמשכים להביא להוזלת מחירי החלפים".