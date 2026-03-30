אושר סופית: חוק התחדשות עירונית לשיקום נזקי מלחמה

10 חודשים אחרי מבצע "עם כלביא", אושר המתווה לשיקום וחידוש המתחמים שנהרסו. מליאת הכנסת אישרה הלילה (שלישי) סופית את החוק לשיקום נזקי מלחמה באמצעות התחדשות עירונית. החוק, שגובש על ידי משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, מגדיר מסלול לטיפול במבנים שנהרסו או כאלו הדורשים שיקום ארוך טווח. על פי החוק, השיקום במתחמים אלו יבוצע במידה וקיימת הצדקה הנדסית וכלכלית לכך, במטרה להקים מחדש את המבנים שנפגעו תחת מסגרת של פרויקט התחדשות.

על פי ההערכות, כעשרים אלף לפחות מהתביעות שהוגשו למס רכוש ב"עם כלביא" עדיין לא שולמו במלואן או בכלל - היקף זעיר ביחס למאות אלפי התביעות שהוגשו. החוק כולל מנגנונים המיועדים להאצת תהליכי התכנון והרישוי, תוך העברת סמכויות הניהול והתכנון לידי הרשויות המקומיות.

היבט משמעותי בחוק נוגע להורדת רף ההסכמה הנדרש מצד הדיירים ליציאה לדרך. שני מסלולים חלופיים להגעה לרוב הנדרש נקבעו: השגת הסכמה של 51% מהדיירים בכל בניין בנפרד, או לחלופין הסכמה של 80% מכלל בעלי הדירות במתחם השיקום כולו. קביעת אחוזי הסכמה אלו מאפשרת להתחיל בפרויקטים גם ללא הסכמה גורפת של כלל התושבים במתחם.

בנוסף, החוק מציג מנגנון "Buy Out" המאפשר לדיירים לוותר על דירה בפרויקט העתידי ולקבל במקומה פיצוי כספי מיידי. גובה הפיצוי ייקבע לפי שוויה של דירה חדשה ומוגדלת, ובכך מאפשר למי שמעוניין בכך לקבל מענה כלכלי ללא צורך להמתין עד לסיום עבודות הבנייה והשלמת פרויקט ההתחדשות העירונית במתחם שנפגע.