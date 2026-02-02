בעקבות הרפורמה של סמוטריץ': הרפתנים עוצרים את אספקת החלב

ארגון יצרני החלב הודיע כי החל ממחר (שלישי), בצעד חסר תקדים, הרפתנים יעצרו את אספקת החלב למחלבות במחאה על רפורמת החלב שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

על פי ההודעה הרשמית, הצעד מגיע לאחר שמאות רפתנים פנו לארגון יצרני החלב בבקשה לנקוט בצעדי מחאה קיצוניים יותר, ובעקבות "הזלזול המתמשך של משרד האוצר ולנוכח הסכנה המיידית לסגירת מאות רפתות ברחבי הארץ".

כמו כן נכתב בהודעה: "הרפורמה שמקדם שר האוצר תביא לקריסת משק החלב, להכחדת ייצור חלב ישראלי ולהפיכת המדינה לתלויה בייבוא חלב מטורקיה, פולין ומדינות נוספות. זהו לא רק מאבק על ענף, זהו מאבק על גבולות המדינה, על ביטחונה התזונתי של ישראל, ועל עשרות אלפי משפחות שהקימו את חייהן סביב הרפת, היישוב והקרקע".

גורמים באוצר אמרו בתגובה על הצעד החריף: "האיום שהשמיעו נציגי ענף החלב להפסיק את ייצור החלב בישראל מהווה תמרור אזהרה חמור לציבור. איום זה מוכיח עד כמה מסוכן המצב הקיים, שבו ביטחון המזון של אזרחי ישראל מופקד בפועל בידי מונופולים ושוק מתוכנן, מצב שמותיר את אזרחי המדינה כבני ערובה של ממש".

"התנהלות זו אינה אלא הוכחה נוספת לכך שהרפורמה שמקדם משרד האוצר במשק החלב, שמטרתה פתיחת השוק לתחרות חופשית, ייעול הענף והפחתת יוקר המחיה, היא הכרחית וחיונית למשק הישראלי ולביטחון המזון של אזרחי המדינה", הוסיפו באוצר.

כמו כן ביקשו להדגיש באוצר כי המשרד קרא לקיים משא ומתן עם נציגי ענף החלב, אך נתקלו בסירוב מצידם. מוקדם יותר היום פרסמה יועמ"שית הכנסת, עו"ד שגית אפיק, את חוות דעתה על קידום הרפורמה במסגרת חוק ההסדרים. בהתייחסותה כתבה כי במסגרת תכנון הרפורמה, לא נעשתה עבודת מטה מספקת שנערכה כבסיס עבורה, וכי לא ברורה עמדת משרד החקלאות האחראי על התחום. כמו כן נטען כי הרפורמה תביא לפגיעה קשה ביצרני החלב בישראל, בעיקר בעלי הרפתות הקטנות.