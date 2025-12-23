סמוטריץ' נגד הבנקים: מקדם מס של 15% על רווחיהם

האם חגיגת הרווחים של הבנקים מתקרבת לסיומה? שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם היום (שלישי) תזכיר חוק חדש, שיוצר קו תקיף במיוחד כלפי המערכת הבנקאית, עם דרישה למיסוי הגבוה כמעט פי שניים מהמלצות הדרג המקצועי.על פי תזכיר החוק, בכוונת האוצר להטיל מס בשיעור של 15% על רווחי הבנקים. צעד זה מגיע ימים ספורים בלבד לאחר פרסום מסקנות הוועדה המייעצת שבחנה את הנושא, אשר המליצה על שיעור מיסוי מתון יותר של 7%-10% בלבד.

המס החדש יחול על "רווחי יתר" – רווחים העולים על 50% מהממוצע השנתי של רווחי הבנק בין השנים 2018 ל-2022. עוד מוצע לקבוע הוראה זו כהוראת שעה ארוכת טווח, שתהיה בתוקף עד לשנת 2030.

מיליארדים לקופת המדינה

המהלך, שנחשב לאחת מהבטחות התקציב המרכזיות של סמוטריץ', צפוי להניב למדינה סכומים משמעותיים. לפי התזכיר, הגדלת המס צפויה להעשיר את קופת המדינה ב-1.13 מיליארד שקלים כבר בשנת 2026, וב-1.5 מיליארד שקלים נוספים בכל אחת מהשנים 2027 עד 2029.

בדברי ההסבר לתזכיר החוק, משרד האוצר מותח ביקורת חריפה על התנהלות הבנקים בתקופת העלאות הריבית האחרונה. "ריבית בנק ישראל גולגלה באופן מלא ומהיר לריבית על האשראי, בעוד שעדכון הריבית לפיקדונות הציבור התבצע באופן איטי וחלקי בלבד", נכתב במסמך.

עוד צוין כי הצוות המקצועי מצא שהרווחיות החריגה של הבנקים נובעת משילוב של עליית הריבית עם תנאי שוק ייחודיים למערכת הבנקאית בישראל: "סביבה תחרותית מוגבלת וריכוזית, סיכון עסקי נמוך, חסמי כניסה גבוהים וסביבה רגולטורית מיטיבה".

גורמים אלו, לפי האוצר, הם שהובילו לרווחי העתק שמצדיקים כעת את המיסוי המוגבר.