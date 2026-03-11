נגיד בנק ישראל אמיר ירון מתח היום (רביעי) ביקורת על התנהלות הממשלה ואמר כי "חשוב להימנע בשלב זה מתקצוב תוכניות והחלטות חדשות, שאינן נדרשות למאמץ המלחמתי". פרופסור ירון, הוסיף כי רצוי להפחית חלק מהתקציבים הקואליציוניים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

כאמור, בהודעה מטעם בנק ישראל התייחס הנגיד גם להרחבת הפטור ממע"מ על ייבוא אישי: "ניתן יהיה לשוב ולבחון יוזמות תקציביות חדשות במסגרת הדיון על תקציב 2027, לאחר שתתבהר התמונה המאקרו-כלכלית והגאופוליטית".

"יש להבטיח שהצעדים שיינקטו מעתה יתמכו ביציבות הפיסקלית ובחוסנה של הכלכלה הישראלית גם בהמשך הדרך. כדי להפוך את מגמת עליית החוב בהמשך, ומבלי לפגוע בהוצאות התומכות בצמיחה ארוכת הטווח, יידרשו כנראה צעדים להגדלת ההכנסות", אמר פרופסור ירון, והוסיף כי "העובדה שהגדלת יעד הגירעון אושרה לצד הותרת הכוונה לרווח את מדרגות המס, שלה השפעה מתמשכת על יחס החוב לתוצר - אינה עולה בקנה אחד עם צורך זה".