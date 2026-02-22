ענף בירידה: פחות משרות פתוחות למפתחי תוכנה בהיי-טק

שירות התעסוקה מפרסם היום (ראשון) את נתוני דורשי העבודה לחודש ינואר. על פי הנתונים, מספר דורשי העבודה בישראל דומה למספר בתקופות המקבילות בשנים קודמות, כאשר היחס בין מס' המשרות הפנויות למס' דורשי העבודה עמד החודש על 0.92, כלומר על כל 92 משרות התמודדו 100 דורשי עבודה.

עם זאת, ישנם נתונים המצביעים על שינויים בתמהיל דורשי העבודה המסורתיים. המגמה הניכרת ביותר מתוך הנתונים היא הפילוח הדמוגרפי בקרב מבקשי העבודה, עם עלייה בשיעור הקבוצות החזקות יותר באופן מסורתי באוכלוסיה למול ירידה בשיעור הקבוצות החלשות יותר.

על פי הנתונים, שיעור היהודים שאינם חרדים הרשומים בשירות התעסוקה עמד החודש על כ-66% לעומת 60.9% בינואר 2023. כמו כן, שיעור תושבי היישובים בעלי מעמד סוציו-אקונומי גבוה (אשכולות 8-10 במדד החברתי-כלכלי) עמד על כ-21% לעומת כ-16% בינואר 2023.

נתון מעניין נוסף הוא כמות המשרות הפנויות בענף ההיי-טק. לפי דו"ח שירות התעסוקה, הכמות הכללית של המשרות הפנויות בענף נמצאת בעלייה, אך עם זאת מספר המשרות הפתוחות למפתחי תוכנה נמצא בירידה - בחודש האחרון נרשמו כ-7,200 משרות פנויות למפתחי תוכנה, בעוד שבתקופה המקבילה ב-2022 היו כ-10,100 משרות פנויות. כמו כן ישנו גידול בכמות המפוטרים בקרב האקדמאים והמנהלים, שהגיע לשיא בתחילת השנה, עם 26% ו-21% בהתאמה.

על פי מנכ"לית שירות התעסוקה, עו"ד ענבל משש, הנתונים הללו מצביעים על שינויים בעולם התעסוקה, בעיקר בשל ההשפעה של כניסת הבינה המלאכותית, שמגבירה את התחרות בקרב מפתחי התוכנה.