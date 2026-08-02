רמי לוי נגד רמי לוי: פערי המחירים בין הסופר לרשת הסטוק

בדיקת "מדד גלבוע": פתיחת הסניף הראשון של רשת "רמי לוי סטוק" בפרדס חנה, מציבה מציאות צרכנית מסקרנת. במרחק של כדקת נסיעה בלבד משם, בתוך מתחם "ביג" בעיר, פועל הסניף הוותיק של "רמי לוי שיווק השקמה". על אף שמדובר ברשתות תחת אותה הבעלות, בדיקת מחירים של מוצרים זהים לגמרי חושפת פערי מחירים משמעותיים לטובת חנות הסטוק.

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ההבדלים בין הסניפים ניכרים כבר במוצרי המזון והמזווה הבסיסיים:

שוקולית: בסופרמרקט של רמי לוי המחיר עומד על 14.90 שקלים, לעומת 14.20 שקלים ברמי לוי סטוק - פער של 70 אגורות (כ-5%).

בסופרמרקט של רמי לוי המחיר עומד על 14.90 שקלים, לעומת 14.20 שקלים ברמי לוי סטוק - פער של 70 אגורות (כ-5%). קטשופ אוסם: נמכר ב-10.90 שקלים בסופרמרקט, ובשקל פחות בסטוק (9.90 ש"ח) - פער של 9%.

נמכר ב-10.90 שקלים בסופרמרקט, ובשקל פחות בסטוק (9.90 ש"ח) - פער של 9%. חטיף דוריטוס: עולה 3.90 שקלים בסופר לעומת 2.90 שקלים בסטוק - הפרש של שקל אחד, המהווה פער של מעל 25%.

עולה 3.90 שקלים בסופר לעומת 2.90 שקלים בסטוק - הפרש של שקל אחד, המהווה פער של מעל 25%. מלפפונים במלח (בית השיטה): מתומחרים ב-10.90 שקלים בסופרמרקט לעומת 7.90 שקלים בסטוק - פער של מעל 27%.

בגזרת חומרי הניקוי והטואלטיקה, הפערים הופכים למשמעותיים עוד יותר. מרכך כביסה "בדין אקסטרה" כחול באותו הגודל עולה 15.90 שקלים בסופר ו-12.90 שקלים בסטוק (פער של 19%). מרכך כביסה "מקסימה" נמכר ב-18.80 שקלים בסופר לעומת 13.90 שקלים בסטוק - פער של 5 שקלים שהם כ-26%.

ההפתעה הגדולה ביותר נרשמה בגזרת הקפסולות למדיח: מארז של 60 קפסולות "פיניש קוואנטום" עולה בסופר 63 שקלים (מעל שקל לקפסולה). לעומת זאת, בסטוק נמכר מארז של 50 קפסולות מאותו המותג ב-23.90 שקלים בלבד - מחיר של פחות מחצי שקל לקפסולה, המגלם פער של כ-55% במחיר לקפסולה.

הצרכנים בשטח מביעים הפתעה מהפערים בין שני הסניפים הסמוכים. אם בעבר חזינו בתחרות בין רשתות שונות או בפערים בין סניפים פיזיים לאתרי האונליין, כעת מדובר בזירה שבה מתייצב מותג רמי לוי ישירות מול רמי לוי.