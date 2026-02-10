רשתות השיווק הביעו אי אמון - קרפור זכתה ב"סל של המדינה"

נהנתה מההפקר. רשת קרפור זכתה היום (שלישי) במיזם "הסל של המדינה" עליו הכריז שר הכלכלה ניר ברקת בחודש שעבר לאחר שלמעשה נותרה היחידה שניגשה למכרז. הרשת התחייבה למכור את סל המוצרים ב-1,098 שקלים.

מוקדם יותר, רשת "רמי לוי שיווק השקמה" הודיעה על החלטתה שלא לגשת למכרז "הסל של המדינה" שהשיק משרד הכלכלה והתעשייה. ברשת הסבירו כי הם סבורים שתחרות אמיתית נבחנת לאורך זמן ועל פני כלל המוצרים, ולא על סמך "סל מוגבל ותיאורטי" שאינו מייצג את הרגלי הקנייה האמיתיים של מגוון רחב באוכלוסייה. ברשת הצהירו כי למרות אי ההשתתפות במכרז, הם ימשיכו להציע את סל הקניות הזול ביותר במדינה, "כפי שעשינו ב-50 השנים האחרונות".

החלטת הרשת מהווה מכה למיזם הדגל של שר הכלכלה ניר ברקת, שנחשף בחודש שעבר במטרה להוריד את יוקר המחיה. המיזם מבוסס על הליך תחרותי שבו תיבחר רשת קמעונאות אחת שתתחייב למחיר הנמוך ביותר עבור סל של 100 מוצרים פופולריים. הרשת הזוכה אמורה להתחייב למחיר קבוע למשך שישה חודשים, ולזכות בתמורה לקמפיין ציבורי נרחב בהובלת המדינה. לפי הערכות משרד הכלכלה, המהלך אמור היה לחסוך כ-2,000 ש"ח למשפחה בשנה.

ברשת רמי לוי תקפו את הקונספט של "קיבוע מחירים" העומד בבסיס המכרז, וטענו כי מדובר במהלך נקודתי שעלול דווקא לפגוע בצרכן. "קיבוע המחיר מצמצם את המבצעים שניתנים לצרכנים מעת לעת ומקבע את התחרות כסטטית ולא דינמית", נמסר מהרשת. לטענתם, נאמנות לצרכן נמדדת ביכולת להגיב לשוק בכל רגע נתון, וכי ההתחייבות למחירים קבועים מראש עלולה למנוע הוזלות נוספות שהיו יכולות להתרחש במסגרת התחרות החופשית.

לפי הודעת משרד הכלכלה והתעשייה מחודש שעבר, מיזם "הסל של ישראל" הוא נדבך נוסף בשורת רפורמות שמוביל משרד הכלכלה, הכוללות גם את רפורמת "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" להקלה בייבוא. המשרד תכנן להקים אתר ייעודי שיציג בשקיפות את מחירי הסל של הרשת הזוכה מול מחירי השוק, כדי להגביר את יכולת ההשוואה של הצרכנים.

בנוסף לרמי לוי, גם הרשתות ויקטורי ו"נטו חיסכון" הודיעו כי לא ישתתפו במרכז של שר הכלכלה. "הרשת מאמינה שתחרות אמיתית נמדדת לאורך זמן, על פני כל סל הקניות, ולא באמצעות סל מצומצם ותאורטי שאינו משקף את הקנייה היומיומית של רוב לקוחותיה", נמסר מטעם רשת ויקטורי.

"נטו חיסכון" ציינה כי מדיניותה מבוססת על יצירת חיסכון "באמצעות מבצעים והטבות המתעדכנים באופן שוטף כחלק בלתי נפרד משגרת הקנייה והצרכים המשתנים של הלקוחות". עוד הדגישה הרשת כי "מהלכים המבוססים על סל מוצרים מצומצם עלולים להביא לעליית מחירים במוצרים שאינם נכללים בו, ולכן אינם בהכרח מייצרים חיסכון רחב עבור הצרכן".