בשורה להורים: המדינה תמכור תמ"ל - בחצי מחיר

משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות מינהל החירום, פרסם מכרז למכירת מלאי ממשלתי של תחליפי מזון לתינוקות (תמ"ל), בהיקף של מאות אלפי אריזות, כחלק ממהלך רחב לשדרוג וייעול ניהול מלאי החירום הלאומי.

במסגרת המכרז, הזכייה נקבעה לא רק לפי המחיר שהוצע עבור קניית התמ"ל מהממשלה, אלא גם לפי המחיר שהוצע למכירת התמ"ל לצרכן.

לפי משרד הכלכלה, מהלך זה מאפשר יתרון כפול: חסכון בכספי ציבור המשמשים עבור אחזקה של מלאי ממשלתי, ובשורה לצרכן הישראלי, אשר יוכל לרכוש מוצר צריכה בסיסי במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק.

במסגרת המכרז נבחרו שני זוכים:

• רמי לוי שיווק השקמה - החברה תרכוש כ-400 אלף אריזות תמ"ל, והיא תמכור אותן לצרכנים במחיר ‏שלא יעלה על 34.90 שקלים לאריזה.

• ח.נ. משקאות בע"מ - החברה תרכוש 250 אלף אריזות תמ"ל, והיא תמכור ‏אותן במחיר שלא יעלה על 37 שקלים לאריזה.

מדובר בהוזלה של עשרות אחוזים לעומת מחירי השוק המקובלים, ובמהלך שמגלם שילוב בין החזר הוצאות המדינה לבין הקלה מיידית ביוקר המחיה עבור הורים לתינוקות. במשרד הכלכלה והתעשייה מציינים כי כלל המוצרים הנמכרים במכרז עומדים בתקני בטיחות ואיכות מחמירים, ובעלי תוקף של תשעה חודשים לפחות.

כמו כן, במשרד מדגישים כי מכירת המלאי אינה פוגעת בהיערכות המדינה לשעת חירום וכי הוא ימשיך לפעול לחיזוק חוסנו של המשק הישראלי, לניהול אחראי של מלאי החירום הלאומי, ולנקיטת צעדים המשלבים ביטחון תזונתי ויעילות כלכלית.

שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת: "אנחנו מביאים היום בשורה לאזרחי ישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בהובלתי, ממשיך לנצל כל הזדמנות כדי להילחם ביוקר המחיה. החלטנו למכור את מלאי החירום באופן המשרת את הרצון להוזיל את יוקר המחיה, תוך שמירה מלאה על היערכות המשק לשעת חירום. מדובר במוצר בסיסי שכל הורה חייב לקנות ולכן דרשנו מהזכיינים למכור את התמ"ל בהוזלה של עשרות אחוזים" .