50% מעל התקן: האם הרכב החשמלי שלכם פולט קרינה מסוכנת?
רשימה של המשרד להגנת הסביבה מצאה ארבעה דגמי רכבים חשמליים והיברידיים שכמות הקרינה המייננת הנפלטת מהם גבוהה בהרבה מהתקן המותר, בהם גם דגמים של כמה מיצרניות הרכב הפופולריות ביותר בישראל
אל תגידו שלא ידעתם - רכבים חשמליים פולטים קרינה מייננת. המשרד להגנת הסביבה קבע תקן לכמות הקרינה שרכב חשמלי או היברידי יכול לפלוט - עד 4 מיליגאוס. למרות זאת, חלק מדגמי הרכב הפופולריים ביותר בישראל עוברים את הכמות הזאת פי כמה וכמה. אלו הרכבים שלפי נתוני המשרד להגנת הסביבה פולטים קרינה מייננת הרבה מעבר למותר.
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הרכב הראשון ברשימה הזאת הוא ג'אקו 5 היברידי של יצרנית הרכב הסינית Chery - עם 128 יחידות מדידת תקינה, 32% יותר מהתקן של המשרד להגנת הסביבה לחשיפה לקרינה. הרכב הבא הוא אומודה 7 פלאג-אין - עם 148 יחידות מדידת קרינה, המהוות 37% יותר מהתקן של המשרד להגנת הסביבה.
בדגם MG S9 פלאג-אין נמדדה כמות של 181 יחידות מדידת קרינה - חריגה של 45% מעל התקן הישראלי לחשיפה לקרינה. ברכב ג'אקו 8 פלאג-אין נמדדו 201 יחידות מדידת קרינה, שהן כ-50% מעל המותר.