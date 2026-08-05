50% מעל התקן: האם הרכב החשמלי שלכם פולט קרינה מסוכנת?

אל תגידו שלא ידעתם - רכבים חשמליים פולטים קרינה מייננת. המשרד להגנת הסביבה קבע תקן לכמות הקרינה שרכב חשמלי או היברידי יכול לפלוט - עד 4 מיליגאוס. למרות זאת, חלק מדגמי הרכב הפופולריים ביותר בישראל עוברים את הכמות הזאת פי כמה וכמה. אלו הרכבים שלפי נתוני המשרד להגנת הסביבה פולטים קרינה מייננת הרבה מעבר למותר.

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הרכב הראשון ברשימה הזאת הוא ג'אקו 5 היברידי של יצרנית הרכב הסינית Chery - עם 128 יחידות מדידת תקינה, 32% יותר מהתקן של המשרד להגנת הסביבה לחשיפה לקרינה. הרכב הבא הוא אומודה 7 פלאג-אין - עם 148 יחידות מדידת קרינה, המהוות 37% יותר מהתקן של המשרד להגנת הסביבה.

בדגם MG S9 פלאג-אין נמדדה כמות של 181 יחידות מדידת קרינה - חריגה של 45% מעל התקן הישראלי לחשיפה לקרינה. ברכב ג'אקו 8 פלאג-אין נמדדו 201 יחידות מדידת קרינה, שהן כ-50% מעל המותר.