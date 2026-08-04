חנייה בלתי אפשרית: אחרי שהמחירים שברו שיא - הנהגים מחפשים פתרונות יצירתיים

"36 שקלים לפחות משעה": המשפט הזה הפך למציאות המרתיחה של נהגים בתל אביב. עם עלייה של 20% במחירי חניוני אחוזות החוף, החזקת רכב פרטי בעיר הופכת לאבסורד יקר. הציבור מרגיש היטב את כובד המשקל בכיס, כשהחיפוש היומי המייאש אחר חנייה נמשך בממוצע שעה והופך לחלק בלתי נפרד מהלו"ז העירוני המתיש.

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זו אינה יד המקרה, אלא מדיניות מכוונת. משרד התחבורה דוחף למעבר לאופניים ותחבורה ציבורית, אך המציאות בשטח צולעת. כפי שטוענים בארגון "15 דקות", ללא אלטרנטיבות אמינות, זמינות ומהירות, הניסיון "לנהל את הביקוש" רק מייצר תסכול עמוק. כשהאוטובוסים מאחרים או פשוט לא קיימים בשעות הצורך, הנהגים נותרים כלואים בין הפקקים למדחנים המשתוללים.

במקום שבו הממסד נכשל, פורח שוק פרוץ של השכרת חניות פרטיות במחירי עתק ודמי תיווך יקרים. אל הוואקום הזה נכנסת הטכנולוגיה: אפליקציות כמו "פומבה" משתמשות באלפי חיישנים המותקנים על מרפסות כדי לנטר חניות בכחול-לבן בזמן אמת. זהו גלגל הצלה דיגיטלי המנסה לקצר את זמן השיטוט האבוד בדרכים.

אך המצוקה מולידה גם תופעות מכוערות. מחסומים נשברים ונהגים נצמדים לרכבים אחרים ביציאה כדי לחמוק מתשלום. בעוד המשטרה מרימה ידיים, בעלי החניונים סופגים נזקים והציבור כולו נחנק. כשמספר הרכבים בישראל חוצה את רף הארבעה מיליון ופרויקטי התשתית מזדחלים באיטיות, הישראלים ממשיכים לשלם את מחיר חוסר הסינכרון - והוא נהיה כבד ומעיק מנשוא.